Kabul, Viva – Terremoto Magnitud 6.0 sacudió la región oriental Afganistán El domingo 31 de agosto de 2025, la hora local mató a 800 personas. Mientras que las víctimas heridas saltaron a 2.500 personas.

El número de muertos había aumentado del informe original de 250 personas asesinadas, el domingo por la noche, saltó a 800 personas el lunes 1 de septiembre de 2025.

El portavoz temporal de Afganistán, Zabihullah Mujahid, dijo en un comunicado que el número de lesiones también aumentó a 2.500 personas. Mientras la operación de rescate continuó, informaron funcionarios locales y medios de comunicación el lunes.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró el terremoto a 23.47 hora local (19.17 GMT), ubicada a 27 kilómetros (16.7 millas) al este-este-este de Jalalabad a 8 km (5 millas).

Las muertes se han informado en los distritos Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi y Chapa Dara en la provincia de Kunar.

Las autoridades dijeron que el número de muertes y lesiones no era definitiva porque todavía se comunicaban con los residentes en muchas áreas remotas, mientras que el equipo de ayuda estaba en camino de llegar a aquellos que estaban atrapados bajo las ruinas.

El camino a Dewa Gul en Sawki y Mazar Dara en el distrito de Nur Gul, en particular, ha sido bloqueado debido a deslizamientos de tierra.

Al menos dos terremoto Otra réplica, cada una con una magnitud de 5.2, golpeó la misma región después del gran terremoto, según USGS.

El gobierno ha movilizado helicópteros para ahorrar y transportar lesiones por aire porque las carreteras fueron bloqueadas debido a deslizamientos de tierra que impidieron que el equipo de rescate llegara a varias áreas afectadas, dijo un funcionario de información del ministerio a Anadolu.

Hasta ahora, se han llevado a cabo 35 vuelos desde el aeropuerto de Nangarhar a la región de Kunar, transportando 335 víctimas heridas al Hospital Regional de Nangarhar, mientras que los esfuerzos para moverse aún están en curso, informó Tolo News.

El gobierno provisional anunció la asignación de 100 millones de AFN ($ 1.4 millones) para ayudar a las víctimas, según la agencia gubernamental de Bhaktar, citó a Mujahid.

Se ha asignado un comité dirigido por el Ministro de Rehabilitación y el Desarrollo Rural Mullah Mohammad Yunus Akhundzada para coordinar los esfuerzos para las víctimas del terremoto.

Los residentes locales lo describieron como uno de los terremotos más fuertes jamás golpeados por el país.

Las Naciones Unidas dijeron que su partido ayudó al gobierno afgano en operaciones de rescate y asistencia.

«La ONU en Afganistán está muy de luto por el terrible terremoto que golpeó la región oriental y reclamó cientos de vidas, y ha lesionado muchas otras. Nuestro equipo está en el campo, proporcionando asistencia de emergencia y apoyo para el rescate de la vida. Nuestras oraciones con comunidades afectadas», dijo la declaración de la ONU a través de la compañía de redes sociales de los Estados Unidos, X.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró «plena solidaridad con la gente de Afganistán» para el terremoto mortal.

«Expresé las más profundas condolencias a las familias de las víctimas y rezé por una rápida curación para aquellos que resultaron heridos. El equipo de la ONU en Afganistán ha sido movilizado e intentará lo más duro posible ayudar a los necesitados en las áreas afectadas», dijo en un comunicado en X.

El presidente de China, Xi Jinping, también transmitió «condolencias profundas» a las víctimas del terremoto. Entregó la declaración en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) Plus en la ciudad portuaria de Tianjin, North China.

«Espero que el gobierno y el pueblo afgano puedan superar las dificultades y reconstruir sus hogares lo antes posible», dijo Xi.

Afganistán es uno de los dos países con observadores en SCO, pero no fue invitado a Tianjin porque la comunidad internacional no había reconocido al gobierno temporal dirigido por los talibanes.

Rusia, miembro del fundador de The Block, es el único estado miembro de la ONU que ha reconocido al gobierno con sede en Kabul, que regresó al poder en agosto de 2021.