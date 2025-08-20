El terremoto de Bekasi que se sintió hasta que Yakarta fue desencadenada por una cesárea que conduce un arco de espalda en Java Occidental

JacartaVIVA – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) mencionar terremoto Bumi Magnitude 4.9, que se sintió para sacudir a Yakarta y su entorno el miércoles por la noche, fue provocado por la sesión de cesárea que montaba una reverencia en Java Occidental (Empuje del arco de la espalda de Java Occidental).

Leer también: Se detuvieron varios viajes de KRL mientras el estado del terremoto de Bekasi



«Prestando atención a la ubicación del epicentro y la profundidad del hipocentro, este terremoto es un tipo de terremoto poco profundo desencadenado por un paseo en cesárea en Java Occidental», dijo el miércoles el terremoto de BMKG Daryono y el director de tsunami en Jakarta.

Según él, el epicentro del terremoto estaba ubicado en tierra con 10 kilómetros en coordenadas de 6.52 latitud sur y 107.25 longitud este, o unos 19 kilómetros al sureste del distrito BekasiJava Occidental.

Leer también: El terremoto de 4.9 m sorprendió a Bekasi, se sintió hasta que Yakarta



El terremoto que ocurrió en 19.54 WIB se sintió bastante fuerte en varias regiones. La escala de intensidad III -iv MMI se registra en Bekasi, mientras que en Purwakarta, Cikarang y DePok Vibration registró III MMI.

En Bandung, Yakarta, South Tangerang y East Bekasi, II -III MMI sintieron choques. En cuanto a Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhan Ratu y Lebak, los votos se registraron II MMI.

Leer también: El ex presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta fue acusado de recibir un soborno de RP. 15.7 mil millones de casos



Aunque la comunidad sintió bastante extensamente, BMKG y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) no han recibido un informe sobre el impacto del daño del edificio debido al terremoto tectónico.

Los resultados del monitoreo de BMKG hasta 20.35 WIB mostraron una réplica con una magnitud de 2.1 magnitud. (Hormiga)