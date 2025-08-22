El terremoto de 7.5 m sacudió el estrecho de Drake, Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami

Yakarta, Viva – Agencia del estudio geológico Estados Unidos de América (USGS) Informe terremoto La magnitud 7.5 Tierra sacudió la región del Estrecho de Drake, que se encuentra en entre América del Sur y Antártida.

Según los sismólogos, los terremotos ocurrieron a una profundidad de 10.8 kilómetros.

El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos emitió una advertencia tsunami Como un paso en la vigilancia.

Mientras tanto, anteriormente, un terremoto de 8.7 magnitud sacudió la costa de Kamchatka en Rusia el martes por la noche a las 23:24 GMT Hora (o el miércoles por la mañana, 30 de julio de 2025, 06.24 WIB).

El terremoto de 8.7 ocurrió en la costa de Kamchatka con un centro del terremoto del sudeste de 126 km Petropavlovsk-Kamchatsky a una profundidad de 18 km. Como resultado del terremoto, las autoridades sísmicas rusas anunciaron una advertencia de tsunami en la costa de la Bahía de Avacha en la península de Kamchatka.

El fuerte choque del terremoto también desencadenó una advertencia de tsunami en varios países de la región del Pacífico, incluidos Japón, Estados Unidos, Filipinas, Guam, a Ecuador.

Un total de 30 réplicas con magnitud variaron de 2 a 5 se registraron en la región de Kamchatka después de que el terremoto de 8.7 sacudió la región rusa. (Hormiga)