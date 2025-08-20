El terremoto de 4.9 m sorprendió a Bekasi, se sintió hasta que Yakarta


Miércoles 20 de agosto de 2025 – 20:14 Wib

JacartaVIVATerremoto La magnitud de 4.9 magnitud sacudió el Yakarta y las áreas circundantes.

Basado en la información de la agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg), el terremoto ocurrió alrededor de las 19:54 Wib.

El epicentro es de 14 km al sureste Bekasi RegencyJava Occidental.

«El terremoto de magnitud 4.9 con una profundidad de 10 kilómetros», dijo la declaración de la cuenta X @infobmkg, miércoles 20 de agosto de 2025.

Todavía no se sabe si hay daño debido al terremoto. Sin embargo, el terremoto también fue sintido por personas en Yakarta, DePok, Bekasi, a Bogor.

La segunda víctima que murió llamada Ernius Bambe (57) el martes por la mañana.

img_title

Viva.co.id

19 de agosto de 2025





