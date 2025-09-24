El tercer lugar en el juicio de la ONU, Prabowo: Me siento honrado

Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto tuvo el honor de pronunciar un discurso en tercer lugar en la sesión de debate general en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) en Nueva York, Estados Unidos.

«Creo que esto es un honor. Puedo hablar, incluso recibir una orden respetable», dijo Prabowo en Nueva York, miércoles 24 de septiembre de 2025.

El jefe de estado dijo que la tradición en la Asamblea General de la ONU colocó a Brasil como el primer estado de discurso, seguido por los Estados Unidos como el anfitrión de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Después de los dos países, la oportunidad de hablar se da a Indonesia. Prabowo consideró esto como una forma de agradecimiento a Indonesia.

«Brasil siempre es el número uno, Estados Unidos siempre es el número dos. Acabo de tener una oportunidad para que Indonesia respete a Indonesia, respete a Indonesia», dijo el jefe de estado.

Prabowo dijo que la oportunidad de pronunciar un discurso en la etapa de la ONU se utilizó para transmitir la actitud de Indonesia para alentar la resolución de conflictos en varias partes del mundo.

En particular, el presidente Prabowo enfatizó la atención de Indonesia al sufrimiento del pueblo de Gaza en Palestina.

«Alhamdulillah, uso el escenario para transmitir nuestra actitud, la actitud de Indonesia, especialmente alentando la resolución de conflictos en todos los lugares. Pero lo más importante para nosotros, por supuesto, realmente sentimos los gritos del sufrimiento de la gente de Gaza», dijo.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto enfatizó que Indonesia apoya completamente la solución de dos estados o dos soluciones estatales en orden paz Conflicto israelí-palestino.

«Una vez más, enfatizo el pleno apoyo de Indonesia a las soluciones de los dos países en Palestina», dijo Prabowo en su discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (ONU) que se transmitió en la Secretaría Presidencial de la Secretaría Presidencial, el martes 23 de septiembre de 2025.

El jefe de estado dijo que la solución de dos estados fue el paso correcto para resolver los conflictos de los dos países. Él cree que la solución traerá verdadera paz.

«Debemos apoyar una independencia de una independencia palestina independiente, pero también debemos, también debemos reconocer, también debemos respetar y también debemos garantizar la seguridad de Israel. Solo que podamos tener una verdadera paz, verdadera paz y no más odio y sospecha», explicó.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Además, Prabowo también enfatizó que Indonesia está lista para realizar la paz mundial. También invitó a todas las partes a crear estos objetivos.

«La única solución es una solución de dos países. Dos descendientes de Abraham deben vivir en la reconciliación, la paz y la armonía. Los árabes, judíos, musulmanes, cristianos, hinduismo, budismo, todas las religiones, debemos vivir como una familia humana», dijo Prabowo.