El tercer día de la evacuación, todavía había estudiantes atrapados en las ruinas de Musala Ponpes al Khoziny Sidoarjo

Sidoarjo, Viva – Al entrar en el tercer día del proceso de búsqueda y evacuación, esfuerzos para salvar a los estudiantes que fueron atacados por las ruinas del edificio de Musala en Al Khoziny Islamic Boarding, Buduran, Sidoarjo, continuaron el miércoles 1 de octubre de 2025.

El Musala de tres historias que estaba en proceso de construcción se derrumbó cuando los estudiantes llevaban a cabo la oración de Asar en la congregación, lo que provocó que docenas de personas fueran golpeadas por materiales de construcción.

El equipo SAR combinado enfrenta desafíos importantes debido a la estructura de ruinas inestables, desacelerando los esfuerzos para lograr víctimas que todavía viven bajo escombros concretos. Hasta ahora, no hay certeza del número de estudiantes que todavía están atrapados. La información recibida por los periodistas muestra la diferencia en los datos entre las agencias relacionadas.



Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo colapsó con cientos de estudiantes

Según los informes de SAR Surabaya, hasta 72 personas todavía estaban atrapadas hasta el martes por la noche, a las 20:00 WIB, basadas en datos del internado islámico. Sin embargo, en una declaración oficial, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) dijo que el número de víctimas supuestamente aún enterradas llegó a 91 personas, según la asistencia de los estudiantes.

Sin embargo, todos los elementos del SAR combinado aún intentan salvar a las víctimas. Varias víctimas seguían respondiendo cuando el equipo de rescate intentó comunicarse detrás de las ruinas. Pero el acceso a su ubicación todavía está cubierto de concreto y escombros pesados.

«Hubo siete víctimas que respondieron, pero no pudieron ser evacuados debido al acceso cerrado a las ruinas», Coordinador de la Misión SAR (SMC), Nanang Sigit fue citado de Viva.jatim.viva.co.id, miércoles (1/10/2025).

Se sabe que una de las siete víctimas es material de construcción pellizcado. Cerca, está el cuerpo de otra víctima en posición de postración. Las otras seis víctimas estaban al otro lado del edificio, precisamente detrás de la columna del medio, que actualmente todavía está tratando de ser penetrado por el equipo de evacuación.

Para mantener la condición de los estudiantes que aún están vivos, el equipo SAR continúa enviando oxígeno, comida y agua potable a la ubicación de la víctima, así como al alentándolos a sobrevivir. La comunicación verbal también se continúa haciendo para asegurarse de que estén en una condición consciente.



Evacuación de víctimas de colapso del edificio de internado islámico de Al Khoziny Sidoarjo Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

BNPB señaló, hasta el día de hoy, un total de 100 víctimas han sido evacuadas con éxito de las ruinas. De estos, 70 estudiantes han sido repatriados después de recibir tratamiento en el hospital, mientras que otros 26 todavía están en tratamiento intensivo. Una víctima fue derivada al hospital en Mojokerto. Mientras tanto, tres estudiantes fueron declarados muertos después de ser tratados previamente en el Hospital Regional Sidoarjo y RSI Siti Hajar.

Como forma de atención del gobierno, el jefe del teniente general de BNPB, Suharyanto, estaba programado para visitar la escena el miércoles.

La tragedia que ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025 dejó un profundo dolor para la familia extendida Ponpes de Al Khoziny. En el momento del incidente, el Musala que se construyó de repente se derrumbó y les sucedió a los estudiantes que realizaban oraciones en el primer piso del edificio.

