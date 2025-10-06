El terapeuta que fue asesinado en Pejaten fue examinado, el resultado fue que la policía encontró los hechos …

Yakarta, Viva – un número colega de trabajo terapeuta La mujer con las iniciales RTA encontró muerta en tierras vacías en Pejaten, Pasar Minggu, South Yakarta, ha sido cuestionada por Policía. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, la comisionada adjunta de la policía Citra Ayu.

«Si los testigos no saben si hay miedo a saltar o empujar. Porque sucedió la posibilidad entre el 02.30-04.00 Wib por la mañana. Todos descansan, por lo que no saben cómo se ve», dijo, el lunes 6 de octubre de 2025.

Con respecto a las relaciones en el trabajo, los compañeros de trabajo revelan víctima No hay problema. Para que la policía no haya sospechado la participación de personas del lugar de trabajo de la víctima.

«Solo de sus declaraciones, no tienen fricción (con víctimas) que finalmente nos hacen sospechar, no hay dirección allí», dijo.

Anteriormente informó, una mujer cuya identidad era desconocida fue encontrada tierras sin vida detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, South Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 Wib. El asunto de este hallazgo fue ladrar junto al jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía de la Policía Satrio Utomo.

«Así es (encontró el cuerpo de una mujer)», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.

Investigue una calibración, se sospecha que la víctima es terapeuta. Sin embargo, no se detalló dónde solía trabajar por la policía.

«Correcto (terapeuta)», dijo.