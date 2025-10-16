El terapeuta de Delta Spa que murió en Pejaten era todavía un adolescente de 14 años, la policía examinó al gerente y a Disdukcapil

Jacarta – La policía metropolitana de Yakarta programó hoy un examen de tres personas testigo importante descubrir casos de muerte terapeuta Delta Spa con las iniciales RTA (14).

Los tres testigos procedían del gerente de Delta Spa, de contratación y de representantes del Servicio de Registro Civil y de Población (Disdukcapil) de Indramayu Regency, donde víctima conocido por su origen.

«Hoy se confirmó que tres de nuestros testigos que invitamos del reclutamiento, luego el gerente a cargo de Delta Spa y de Dukcapil Indramayu también estaban presentes», dijo la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionada adjunta de policía Citra Ayu, el jueves 16 de octubre de 2025.

Citra explicó que los investigadores están actualmente desenterrando una serie de datos importantes de los testigos, incluso sobre el proceso de reclutamiento de la víctima, así como los mecanismos y regulaciones laborales en el lugar donde trabajaba la víctima.

«Básicamente, lo que exploraremos es el proceso de contratación, los métodos y cómo es realmente el SOP o el trabajo allí», dijo.

Añadió que los investigadores también querían garantizar la veracidad de una serie de condiciones y regulaciones laborales que circulaban sobre el lugar de trabajo de la víctima.

«Queremos saber cuál es la verdad, porque la información que circula es bastante variada», afirmó.

Anteriormente se informó que un terapeuta de spa con las iniciales RTA (14) presentó su solicitud en Delta Spa, Pejaten, sur de Yakarta, utilizando una identidad que no estaba sincronizada.

Por esta razón, investigadores de la Unidad de Servicios para Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta están investigando cómo se llevó a cabo el proceso de reclutamiento. Así lo reveló la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionada adjunta de policía Citra Ayu.

«Hasta ahora lo que hemos asegurado es sólo el KTP y el KK. Son diferentes, los nombres son diferentes. Las edades son diferentes», dijo, el martes 14 de octubre de 2025.

Para su información, una mujer cuya identidad aún no se conoce fue encontrada muerta en un terreno baldío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, al sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo.

«Así es (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jueves 2 de octubre de 2025.