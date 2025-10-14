¿El terapeuta de ABG asesinado en Pejaten recibirá una multa de 50 millones de IDR si dimite? Esto es lo que dice la policía.

Yakarta, VIVA – La policía está investigando la noticia. terapeuta spa con las iniciales RTA (14), deben pagar una multa de 50 millones de IDR si quieren abandonar su lugar de trabajo.

«Ésta es nueva información unilateral del periodista, de la familia víctima. «Continuamos investigando esto», dijo el jefe de policía del metro del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicolas Lilipaly, el martes 14 de octubre de 2025.

Aun así, su partido no compartió esta información. Entonces, la policía utilizará esta información para descubrir la causa de la muerte de RTA. La policía también investiga denuncias de explotación de terapeutas. ABG (gran chico nuevo).

«Lo haremos investigación en profundidad, si esta información es cierta o no. «Entonces, seguimos recibiendo esta información y estamos realizando una investigación profunda sobre la información brindada por la familia de la víctima, en este caso el hermano mayor de la víctima», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que una mujer cuya identidad aún no se conoce fue encontrada muerta en un terreno baldío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo.

«Así es (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jueves 2 de octubre de 2025.

Después de una mayor investigación, se sospechó que la víctima era terapeuta. Sin embargo, la policía no especificó dónde trabajaba habitualmente.

«Correcto (terapeuta)», dijo.