El teniente coronel Teddy se considera adecuado para el ministro coordinador de Jabat

Yakarta, Viva – Observador de inteligencia y seguridad, Surya Fermana evaluó al teniente coronel Teddy Indra Wijaya como el candidato adecuado para ocupar el puesto de Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación (Menko Polkam).

Leer también: Momento Sjafrie Sjamsoeddin lideró la primera reunión después del ministro coordinador de Jabat para Polkam AD Provisy



Esto fue transmitido por Surya que respondió al tema de la reorganización ministerial en el gabinete rojo y blanco realizado por el presidente indonesio Prabowo Subianto. Una de las posiciones que hizo el Ministro Coordinador de Política y Seguridad.

Surya dijo que la posición del ministro coordinador de la política y la seguridad tenía un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad política, la seguridad y el orden estatal, especialmente después del final de los disturbios a fines de agosto que aún dejaban tensión.

Leer también: PDIP respeta el decreto de la reorganización de Prabowo, Budi Gunawan: esa es la prerrogativa del presidente



«La posición del ministro coordinador de la política y la seguridad es muy importante para mantener la estabilidad política, la seguridad y el orden del estado, especialmente después de finales de agosto de ayer, que todavía se siente hasta ahora y tiene el potencial de explotar nuevamente si no está bien esperado», dijo Surya en su declaración, miércoles 10 de septiembre, 2025.

Surya luego destacó la fuerza del gabinete del presidente Prabowo-Gibran, que se encuentra en la cifra de Prabowo como un líder que regula la dirección del gobierno, especialmente en los campos de defensa y en el extranjero. Consideró al ministro como una extensión del presidente.

Leer también: Palacio niega a Budi Gunawan golpeado por la reorganización de la demostración de Gegara



«Podemos ver que las personas que lideran en el Ministerio de Defensa y Asuntos Exteriores son personas cercanas al presidente que están integradas con sus patrones de trabajo», dijo.

Con respecto al llenado del ministro coordinador de la política y la seguridad, Surya también recomendó al teniente coronel Teddy porque se consideraba comprender la visión del presidente y pudo traducirla en políticas.

«El teniente coronel Teddy entendió en gran medida la mente del presidente y pudo traducirlo bien en acciones y políticas. Su capacidad como ex alumno de la escuela de inteligencia y los soldados de Komando también estuvo calificado», dijo Surya.

Además, Surya agregó que el teniente coronel Teddy era conocido por las relaciones energéticas y flexibles, lo que ayudaría a la coordinación en los campos políticos y de seguridad se vuelve más receptivo y efectivo.

«El teniente coronel Teddy Enérgico y flexible, por lo que es muy útil para el presidente para coordinar el Ministerio de Política y Seguridad para que sea más efectivo», agregó.

Anteriormente informó, el Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie sjamsoeddin Oficialmente simultáneamente como el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam) AD interino reemplaza a Budi Gunawan.

Sjafrie inmediatamente se hizo cargo del comando y presidió la primera reunión con las filas del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad.

«Acabo de ejecutar una sesión informativa con los principales funcionarios del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad. Doy dirección a los principales funcionarios que durante varios meses me ayudarán como el Ministro Coordinador de Política y Seguridad», dijo Sjafrie a los periodistas el martes 9 de septiembre de 2025.