El tempo del Tempo del Ministerio de Medios fue RP. 200 mil millones relacionados con el informe de arroz, enfatizados no por silencio

Yakarta, Viva – Gran polémica entre el Ministerio de Agricultura (Kementan) Con Pt Tempo Inti Media, TBK continúa en el centro de atención pública. La demanda civil por valor de Rp200 mil millones presentada por el Ministerio de Agricultura relacionada con la portada de una revista titulada «Pulishing Rice Rice» se considera que provoca preocupaciones sobre libertad de prensa.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura enfatizó que los pasos legales no fueron un intento de silenciar a los medios de comunicación. El jefe de la Oficina Legal del Ministerio de Agricultura de Indonesia, Indra Zakaria Rayusman, enfatizó que la demanda presentada no tenía la intención de criminalizar a los periodistas.

«Este paso confirma que el Ministerio de Agricultura no tiene la intención de criminalizar a los periodistas o silenciar a los medios de comunicación», dijo Indra, martes 16 de septiembre de 2025, citado por Antara.

Según él, esta demanda es exigir la responsabilidad de las violaciones de la ética que ha sido declarada por Consejo de prensa. Agregó que los resultados del monitoreo interno del Ministerio de Agricultura mostraron el 79 por ciento de las noticias de tempo con respecto al Ministerio de Tono negativo y dañaron la imagen de la institución.

«El Ministerio de Agricultura no es anti -Crítica y en realidad requiere control y críticas profesionales y constructivas de la prensa», dijo.

Indra enfatizó que en la demanda Petitum, su partido no solicitó la confiscación de los activos de tempo. El objetivo es que las actividades periodísticas de tempo no se molesten.

Press Council Call Tempo viola el código de ética

Este problema comenzó con la carga de póster de «pulido de arroz podrido» en la cuenta de tempo oficial en X e Instagram el 16 de mayo de 2025. El Ministerio de Agricultura se quejó de este caso al Consejo de Prensa como una forma de resolución de disputas de prensa de acuerdo con los mecanismos profesionales.

Después del estudio, el consejo de prensa a través de la decisión de declaraciones, evaluaciones y recomendaciones (PPR) número 3/PPR-DP/VI/2025 establece que el póster de tempo viola Código de ética periodística Artículo 1 y Artículo 3.

Se evalúa el tempo:

Inexacto y exagerado.

Mezclar hechos y opiniones que son críticas.

Sobre esa base, el consejo de prensa recomienda ese tempo:

Cambie el póster cargado.

Comentarios moderados o cargar cargas en las redes sociales.

Agregando notas al póster reparado acompañado de una disculpa al demandante y a la comunidad de lectores.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura evaluó que las recomendaciones del Consejo de Prensa no habían sido realizadas por el tempo para que decidieran realizar acciones legales.

Audiencia de demanda en la corte

En la audiencia de lectura de demanda en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el lunes 15 de septiembre de 2025, el abogado del Ministro de Agricultura, Chandra Muliawan, dijo que la noticia del tempo tuvo un impacto en el declive en el desempeño del ministerio y dañó la confianza pública en el programa agrícola.

«Por lo tanto, es natural que el demandante haya presentado un reclamo inmaterial de Rp200 mil millones», dijo Chandra.

Además de las pérdidas inmateriales, Chandra dijo que hubo una pérdida material de RP19,173,000 que debe ser nacido porque el Ministerio de Agricultura tuvo que recopilar datos y asistir a varias reuniones de impacto de las noticias.

Consideró que la carga del cartel con el título «Pulishing Rice Rice» es tendencioso y perjudica la imagen del Ministerio de Agricultura.

«La ilustración y el título de ‘pulido de arroz podrido’ es una noticia de tempo que es muy crítica y perjudica el sentido de la justicia, porque no está respaldado por datos, hechos, por lo que no es necesariamente la verdad», dijo Chandra.

Respuesta de tempo

De Tempo, director ejecutivo de LBH Press, Mustafa Layong, estuvo presente como asesor legal. Dijo que este juicio fue una continuación después de que la mediación entre las dos partes no llegó a un acuerdo a pesar de que se había llevado a cabo cinco veces.

«Nuestra llegada hoy para asistir a la audiencia de lectura de la demanda, porque después de tomar el proceso de mediación cinco veces, no tuvo éxito», dijo Mustafa según lo citado por Antara.

Mustafa agregó, aunque algunas de las recomendaciones del consejo de prensa habían sido llevadas a cabo por TEMPO, la diferencia entre las interpretaciones hizo que este problema continuara a la corte.