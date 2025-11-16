El templo de Sabarimala abre hoy con restricciones estrictas; más de 22 lakh de reservas







Uno de los centros de peregrinación más venerados del sur de la India, el Sabarimalaa El templo Ayyappa se inaugurará el domingo a las 5 pm para la temporada del festival Mandala-Makaravilakku. El Mandala-Makaravilakku marca el inicio del mes Kartika.

Según informó la agencia de noticias IANS, miles de devotos se están preparando para la peregrinación anual. Además, las autoridades han implementado un control de multitudes adecuado y estricto. Dado que se espera una avalancha extrema para el domingo, las autoridades también están vigilando atentamente los sistemas de reserva digitales y mejorando las medidas de seguridad.

La temporada de Mandala puja comienza el 17 de noviembre, durante la cual el santuario de la colina permanecerá abierto durante casi 18 horas al día para dar cabida a la gran afluencia de devotos, informó IANS.

Además, la Junta de Travancore Devaswom (TDB) ha dicho además que “el templo puede permanecer abierto incluso más allá del horario de cierre programado en días en los que haya multitudes inusualmente grandes”, según IANS. La puja del Mandala se llevará a cabo el 27 de diciembre, seguida del festival Makaravilakku el 14 de enero.

Reserva de plaza

Reserva online para Sabarimala `darshan` comenzó el 1 de noviembre y, para el 1 de diciembre, más de 22 lakh de devotos habían reservado sus espacios.

Con la cuota en línea totalmente reservada, la TDB ha permitido además 20.000 peregrinos adicionales por día mediante reserva de plaza. Estas reservaciones de lugar se pueden hacer en los mostradores designados en Pampa, Nilakkal, Erumeli, Vandiperiyar, Chathram y Chengannur.

En vista de la masiva participación esperada este año, la Junta Devaswom ha impuesto restricciones específicas para los devotos.

Como informó la agencia de noticias IANS, los teléfonos móviles están estrictamente prohibidos en el Sannidhanam, particularmente en el “Pathinettam Padi (los 18 escalones sagrados)» y dentro del santuario interior. También se han prohibido la fotografía y la videografía dentro de las instalaciones del templo.

La junta destacó además que se han ampliado las disposiciones de estacionamiento, y que las instalaciones en Nilakkal y Erumeli ahora tienen capacidad para casi 14.000 vehículos a la vez.

Seguridad y gestión del tráfico.

Durante los días de puja mensuales, anteriormente se permitía estacionar vehículos pequeños en Hilltop y, actualmente, se permite una capacidad combinada de 2000 vehículos. Además, la seguridad se ha reforzado significativamente, con 18.741 policías desplegados a lo largo de la ruta de peregrinación.

Las restricciones de tráfico estarán vigentes el 27 de diciembre durante la pooja de Mandala y la carretera que conduce a Pampa estará cerrada temporalmente. Reabrirá el 30 de diciembre con motivo del festival Makaravilakku.

Para apoyar la afluencia de peregrinos, el Tamil Nadu El gobierno ha organizado servicios especiales de autobús desde el domingo hasta el 16 de enero. Southern Railway también ha programado trenes especiales adicionales para atender la afluencia festiva hacia el santuario de la colina.

Con la inauguración del templo, ha comenzado formalmente la peregrinación anual que atrae a millones de devotos de Ayyappa de todo el país, marcando una de las temporadas espirituales más importantes de la región.

(Con aportes de IANS)





