El tema fronterizo de la herencia del país

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Establece que el tema de la línea fronteriza que enfrenta Indonesia con los países vecinos actualmente se hereda del colonialismo holandés y británico en el pasado.

Leer también: Prabowo apunta a 770 mil casas respaldadas por el presupuesto estatal 2026, ingresó al programa de 3 millones de viviendas para las personas



«Estamos especialmente con nuestros vecinos, queremos resolver todos los problemas. Hay problemas a veces el problema de la línea fronteriza, este problema es un legado del colonialista, la herencia de colonial«Prabowo dijo en un discurso estatal en la sesión anual del MPR indonesio, en el edificio DPR/MPR RI, Senayan, Yakarta, el viernes.

«Los Países Bajos llegaron con Inglaterra, hizo una línea tan buena como su frente, hizo una línea. El que era problemático ahora, ¿verdad? Queremos ser tabilizados de la misma manera MalasiaSomos amigos de Malasia, somos un grupo. Pero siempre política Devide en Impera Eso siempre está ahí «, agregó el presidente.

Leer también: El JCI cerró después de tener la oportunidad de superar 8,000





Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

Prabowo enfatizó que Indonesia y Malasia tienen una relación cercana como nación de una familia, por lo que se deben evitar los esfuerzos de lucha de ovejas.

Leer también: Prometo impuestos adecuadamente, Prabowo: aquellos que son ricos pagan impuestos, a quienes no se les puede ayudar



«No deberíamos ser ingenuos, no deberíamos seguir siendo picados por ovejas», dijo el jefe de estado.

En esa ocasión, el presidente también dijo que la política exterior de Indonesia se adhirió al principio activo con el enfoque de mil amigos muy poco, un oponente demasiado y no se puso de lado con ningún bloque.

Según Prabowo, se espera que la política mantenga la paz con todas las partes y evite el conflicto.

«Permanecemos en líneas no bloqueadas, no align, no nos pondremos del lado de ningún bloque. Esto es lo que transmitimos en todas partes libre para estar activos, queremos ser pacíficos con todos», dijo Prabowo.

La sesión anual del MPR RI en 2025, una sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025, y el discurso estatal del Presidente de la República de Indonesia en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia se llevó a cabo en el edificio Nusantara, el complejo MPR, el Parlamento, el DPD RI, Jakarta, Jákarta.

Al evento asistieron más de 600 miembros del Consejo, el Vicepresidente (Vicepresidente) Gibran Rakabuming Raka, las filas de ministros y ministros adjuntos del gabinete rojo y blanco, una serie de figuras públicas, representantes de países amigables y líderes de partidos políticos. (Hormiga)