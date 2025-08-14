El tema del ‘fiscal de IPAR’ hace una escena, el AGO revela los hechos sorprendentes sobre Silfester Matutina

Yakarta, Viva – Noticias circulantes en las redes sociales si el presidente general de Solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina se dice que tiene un hermano en la ley que trabaja en la oficina del fiscal (Keyari) South Yakarta. El chisme provocó especulación salvaje ejecución La sentencia de 1.6 años de prisión contra Silfester estaba estancada debido a la relación familiar.

No quiero que este rumor se mantenga amplio, Oficina del Fiscal General habló. El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que la información no era cierta.

«Hemos verificado en base a la información del sur de Yakarta Kejari, no hay hermandad con empleados en el sur de Yakarta Kejari hasta ahora», dijo Anang, jueves 14 de agosto de 2025.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

Anang aseguró que la demora en la ejecución no tuviera nada que ver con el problema de la cercanía personal. Silfester, dijo, estaba presentando una revisión (PK) del veredicto de la calumnia del vicepresidente 10 y 12, Jusuf Kalla (JK).

«La ejecución no se ha llevado a cabo, pero finalmente presentó un PK en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta. Más tarde, pregunte al sur de Yakarta Kejari», dijo.

Mientras tanto, el Comisionado de la Comisión de Fiscalía (Komjak) Nurokhman evaluó la razón para esperar que el PK ejecute a la persona condenada es realmente peligroso para el futuro de la ley en Indonesia. Nurokhman agregó, Komjak pronto iría al sur de Yakarta Kejari para asegurarse de que los obstáculos de la ejecución se resolvieran de inmediato.

«De hecho, si espera PK, se convierte en un mal precedente para la policía en Indonesia en el futuro. Podría ser que todos los convictos soliciten la ejecución de esperar la decisión de PK, esperamos que antes de que se haya ejecutado la sesión de PK», dijo Nurokhman.