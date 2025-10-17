El tema del documental ‘Holding Liat’ sobre las recientes liberaciones de rehenes israelíes

En el documental “sosteniendo a liat”, el director Brandon Kramer sigue a una pareja de ancianos israelíes estadounidenses, Yehuda y Chaya Beinin, mientras luchan por la liberación de su hija de 49 años, Liat Beinin Atzili, y su esposo, Aviv, quienes fueron secuestrados y llevados cautivos en Gaza después de los ataques del 7 de octubre.

La película, que ganó el principal premio de no ficción en el Festival de Cine de Berlín a principios de este año, sigue a la pareja kibutznik, originaria de Nueva Jersey, mientras navegan para traer a su hija y su yerno a casa mientras lidian con el manejo de la crisis por parte del gobierno israelí, sus esperanzas de paz y una solución de dos Estados, y las críticas de Yehuda al Primer Ministro. Benjamín Netanyahu.

“Bibi entiende lo que todo político de derecha entiende: nunca desperdiciar una oportunidad para cumplir con su agenda”, le dice Yehuda Beinin a su otra hija, Tal, quien, en el documental, se une a él en Washington, DC, para presionar al Congreso y pedirle ayuda al entonces presidente Biden. A su llegada a Estados Unidos, Beinin no puede ocultar su disgusto por la propaganda prosionista que se arroja en los mítines nacionalistas.

“Esto es una tontería”, se enoja, antes de salir furioso de una convención MAGA de 2023.

Dos meses después de la terrible experiencia, Kramer documenta la liberación de Atzili del cautiverio y el entierro de su marido.

A principios de esta semana Variedad habló con Kramer y Atzili, quien actualmente reside en Israel con sus tres hijos, sobre el documental y la reciente liberación de los rehenes israelíes restantes.

Liat, ¿cómo te sientes desde la liberación de los rehenes?

Azili: Es sorprendente ver a los rehenes vivos regresar a casa. Es un gran alivio ver eso. He estado diciendo todo el tiempo que después de una guerra de esta escala no podemos permitir que las cosas vuelvan a ser como eran. [The hostage release] es un punto de inflexión, las cosas serán diferentes y tengo la esperanza de que sean mejores.

Entonces, ¿cree usted que esta guerra ha terminado?

Azili: En su mayor parte, sí.

Brandon, en el documental el padre de Liat dice cosas sobre el gobierno israelí y sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu que no son favorables. ¿Estás preocupado por su seguridad?

Kramer: Una gran parte de la realización de esta película ha sido superar el miedo. Esta no es una película sobre la totalidad del conflicto palestino-israelí, ni siquiera sobre el 7 de octubre, ni siquiera sobre los rehenes. Esta es una película sobre una familia, y ese es el marco. Mientras editábamos la película, sentíamos miedo de mostrar ciertas cosas que la gente siente en la película porque era demasiado controvertida o porque podría molestar a esta persona o a este miembro de la audiencia. Tendríamos estos borradores y se podría decir dónde editamos por miedo. Parte del proceso de edición de esta película durante un año fue disipar esos miedos y tener la moderación de permanecer fiel a las diferentes experiencias vividas por la familia.

El documento deja claro que en Israel Netanyahu no es del agrado universal, mientras que en Estados Unidos, no agradar a Netanyahu puede ser visto como antiisraelí. ¿Por qué crees que es así?

Kramer: En mi opinión, existe una falsa expectativa de que debes elegir un lado en el que radica tu empatía. Si siente que la devastación que está ocurriendo en Gaza es absolutamente horrible, entonces debe reconocer que el dolor que sufrieron Liat y su familia es una traición a esa empatía que siente por los palestinos, o viceversa. Si has estado viviendo en tu corazón con este sentimiento de profunda empatía por las víctimas y los rehenes israelíes, reconocer que decenas de miles de palestinos han sido asesinados y que los niños han pasado hambre es una traición a ese dolor. Liat pasó 54 días en cautiverio y su marido fue asesinado. Ella salió e inmediatamente dijo: ‘No quiero que ni una sola persona en Gaza resulte herida o asesinada en represalia por lo que le pasó a mi familia’. Entonces, creo que Liat está modelando cómo no es una elección entre tener empatía por un lado o por el otro. Puedes sentir empatía por todas las personas afectadas por este conflicto.

Azili: Uno de nuestros objetivos ha sido transmitir el mensaje de que ser proisraelí no significa necesariamente ser antipalestino y viceversa. Hay un conflicto y la gente de ambos lados está resultando terriblemente herida. Por eso tenemos que trabajar juntos para resolverlo.

La película se ha proyectado en todo el mundo, incluso en Tel Aviv y, más recientemente, en el Festival de Cine de Hamptons. El conflicto es especialmente polarizante en Estados Unidos. ¿Cómo ha respondido el público?

Kramer: Lo que sucede es que al final de la proyección, la gente está teniendo conversaciones que nunca antes habían tenido. Está rompiendo una parálisis en el diálogo en torno a este conflicto. Creo que la mayoría de la gente simplemente tiene empatía y no quiere que la gente sufra. Tengo la esperanza de que los distribuidores se den cuenta y lo vean. Hemos tenido mucho éxito en toda Europa y el resto del mundo.

“Holding Lait” sigue los pasos de “No Other Land”, que obtuvo el máximo honor de documental de la Berlinale en 2024 pero, a pesar de ganar un Premio de la Academia a principios de este año, nunca encontró distribución generalizada. Brandon, esta película tampoco tiene distribución en Estados Unidos. ¿Cuál es el plan?

Kramer: Estamos haciendo un estreno en cines con The Film Collaborative. La película se estrenará en el Film Forum en enero. Espero que un distribuidor, en particular un transmisor y una emisora, venga y comparta esta película.