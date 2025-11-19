El tema del documental ‘El último republicano’ Adam Kinzinger habla sobre Trump

Cuando Steve Rosa‘s «El último republicano” debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024, tanto el público como la crítica acogieron con agrado el documental sobre el ex congresista republicano estadounidense Adam Kinzinger.

Kinzinger, un republicano, votó a favor de acusar a Donald Trump en 2021 y luego formó parte del comité selecto de la Cámara que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio con los demócratas y su colega republicana Liz Cheney. El documental, que sigue a Kinzinger durante su último año en el cargo, fácilmente podría haber sido deprimente o polémico, dado que Pink está en la izquierda política y Kinzinger es un conservador amante de Reagan. Pero en cambio, Pink, conocida por dirigir “Hot Tub Time Machine”, logró hacer lo imposible e hizo un documental político fascinante y humorístico que demuestra que en una era de división política, el debate civil bipartidista es posible.

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, la película fue vital para verla en festivales como el Festival Internacional de Cine de Camden en Maine y el Festival Internacional de Cine de Chicago. Pero a pesar de su poderoso y esperanzador mensaje de que los estadounidenses de ambos lados del pasillo político pueden participar en un discurso civil incluso cuando el sectarismo desgarra a la nación, los streamers se mantuvieron alejados de la película.

Entonces, Pink hizo lo que la mayoría de los realizadores de documentales están haciendo hoy en día: distribuyó el documento en las principales plataformas digitales y servicios de transmisión. Después de su estreno a nivel nacional el 29 de octubre, “The Last Republican” se convirtió en el documental número uno de Apple TV. Con el respaldo de Meidas Studios, la película ha obtenido beneficios de seis cifras.

Variedad habló con Pink y Kinzinger sobre Trump, Jeffrey Epstein y una posible guerra civil republicana.

¿Cuáles son sus esperanzas para el estreno de la película ahora?

Kinzinger: Antes de las elecciones de 2024, cuando la película se proyectaba en festivales de cine, había una cierta sensación al verla. Después de las elecciones, adquiere un sentimiento completamente diferente y ese sentimiento diferente es como un poco de tristeza y enfermedad. Como, ‘Oh, Dios mío’. No puedo creer que esto esté sucediendo”. Pero también poder mirarlo y decir: ‘Oye, es un recordatorio de que esto realmente sucedió y que básicamente tenemos una verdadera pelea que pelear’. Así que creo que el momento no podría ser mejor. Con suerte, esta película puede volver a motivar a la gente, hasta cierto punto, a ponerse de pie y hacer lo correcto.

Rosa: Parecía que había pasado el tiempo justo para mirar atrás y evaluar dónde estábamos y qué había sucedido.

Adam, desde la reelección de Trump, has expresado mucho sobre lo que ha hecho mal. ¿Ha venido a por ti?

Kinzinger: Te contaré algunas cosas internas. Cada vez que me reuní con Trump, él estaba obsesionado conmigo. No lo respaldé en 2016. Ni siquiera voté por él. Él lo sabía y estaba enojado por eso. Le dijo a nuestro presidente del partido estatal: ‘Dile a Adam que se vaya solo’. Luego ganó en 2016, y después de eso, en marzo, fui a la Oficina Oval y pensé que me iba a regañar. Entonces entré en la Oficina Oval y él simplemente me miró y me dijo: ‘Eres genial en la televisión’. Su atención estaba en mí. Ahora bien, no estoy diciendo eso para decir «soy genial» o para alardear. Sabía que yo no estaba completamente preparado para él y eso lo obsesionaba, porque cuando eres narcisista, tienes que conquistar a todos. Lo comparo con cuando eres un adolescente y le invitas a salir a una chica o al baile de graduación y ella dice que no. Quieres salir con ella aún más. Así es Donald Trump. Entonces, ¿ha venido a por mí? Sí. Me ataca verbalmente. No mucho, pero lo hace. No me han perseguido por nada más y, si lo hacen, doblaré mi apuesta y seré aún peor con ellos.

Trump lleva casi un año en el cargo. ¿Ves su base MAGA girando?

Kinzinger: Aquellos que son MAGA incondicionales, me encantaría verlos a todos despertar, encontrar la religión y cambiar. Obviamente, eso no va a suceder. Cuando tratamos con un país que está tan estrechamente dividido, si se pueden mover los márgenes un poco, eso es lo que vimos en Virginia y Nueva Jersey.

¿Cree que la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein afectará la presidencia de Trump?

Kinzinger: Entonces, cosas como los archivos de Epstein, quiero decir, no se puede, con la cara seria y con el suero de la verdad de la CIA, decirme honestamente que Donald Trump no está en ellos. Ahora está claro que está en ellos. Así que cada uno en su propia alma tiene que mirar hacia adentro y decir: ‘¿Voy a proteger a un traficante sexual de niños o a alguien asociado con uno?’ Hay algunas personas que no pueden hacer eso. Algunas personas pueden. Entonces, creo que las continuas dificultades económicas, cosas como 40 mil millones de dólares para rescatar a Argentina, eso se traduce en que la gente se vuelva. También creo que en el momento en que queda claro que Donald Trump no volverá a postularse, lo cual no es así, entonces comienzas a ver una guerra civil en el partido (Republicano) en términos de quién asumirá el poder después de eso.

¿Cree que volverá a presentarse a las elecciones?

Kinzinger: No en 2026, pero estoy abierto a ello. No quiero que la gente piense que el hecho de que hable ahora está relacionado con algún deseo de volver a postularme. La gente tiende a pensar eso de los políticos. Pero todavía tengo ese deseo ardiente de hacer algo, así que definitivamente lo mantendría abierto, pero no como republicano. Esa fiesta se acabó.

Rosa: ¿Pero si vuelven al partido del nivel de Mitt Romney?

Kinzinger: Lo difícil de esto es que, en última instancia, estarías empoderando a personas que empoderaron a un autócrata y potencialmente a un traficante. Me gustan las políticas de Mitt Romney. Es un buen tipo, pero en última instancia, cuando eliges a alguien para presidente, estás eligiendo todo lo que rodea a esa persona. Pero la gran pregunta ahora es: ¿están los demócratas dispuestos a ser una gran carpa? Eso no significa que los demócratas tengan que convertirse en republicanos. Por ejemplo, estoy en Texas. Probablemente necesite a alguien para un cargo estatal que sea más conservador que la mayoría de los demócratas. ¿Pero qué te aporta eso? Si hay, por ejemplo, un demócrata de Texas, digamos que está a favor de la Segunda Enmienda, nada de eso importa. Lo que importa es por quién votarán como líderes. Entonces, esa es una gran pregunta para los demócratas. Creo que están trabajando en eso ahora mismo.

En el documento te burlas de Steve por ser tan de izquierda que es «básicamente un comunista». ¿Qué piensas ahora sobre la política de Steve?

Creo que Steve y yo probablemente coincidimos en mucho más de lo que dejamos entrever. En este momento, no me importan las creencias políticas de la gente en términos de temas. Lo único que me importa es si estarás en la trinchera conmigo defendiendo la democracia, y Steve sí. Lo que he aprendido, siempre lo supe, pero ahora puedo expresarlo con palabras, es que disfruto estar rodeado de personas que son diferentes a mí y que no están de acuerdo más de lo que disfruto que la gente diga que sí a todo lo que digo. Quiero decir, qué divertido es sentarse y tomar una cerveza con alguien que dice: «Estoy de acuerdo». Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.’ Es más divertido encontrar a alguien con un punto de vista diferente y conocerlo. Steve y yo desarrollamos una amistad verdaderamente genuina.