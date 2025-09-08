El tema de la hija de Komarudin reemplazó a Dito Ariotedjo para ser la menpora, esta es la palabra bahlil

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar, Bahlil lahadalia Abra la voz sobre el tema que mencionó Princesa komarudin Quedarse Digadang se convertirá en un ministro de jóvenes y deportes (Menpora) reemplazar Aquí ariotedjo.

Dito ariotedjo es uno de los ministros afectados remodelación Por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

Con respecto al tema, Bahlil afirmó no saber nada.

«Todavía no lo sé», dijo Bahlil a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Bahlil explicó, el nombramiento y la inauguración del ministro fueron la prerrogativa de Prabowo como presidente. Incluyendo la oportunidad de ser nombrada por la hija de Komarudin como el sustituto de Menpora Dito Ariotedjo.

«Todo esto es el nombramiento del despido del Ministro es la prerrogativa del Presidente, porque el Ministro de Asistencia del Presidente», dijo.

Anteriormente informó, el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que el reemplazo del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), Dito Ariotedjo, todavía estaba fuera de la ciudad.

Entonces, no está presente en la inauguración del nuevo ministro por el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Estatal, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025 de la tarde.

«Con respecto al Ministro de Jóvenes y Deportes, es un sustituto de que el Ministro de Jóvenes y Deportes esté fuera de la ciudad. Por lo tanto, no pueden seguir la inauguración esta tarde», dijo Praseteto a los periodistas del Palacio Estatal, Central Yakarta.

Prasetyo explicó que la inauguración del reemplazo de Menpora Dito Ariotedjo se programará en los días siguientes.

«Se programará nuevamente en la próxima procesión de inauguración», concluyó.