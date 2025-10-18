El tema de la división en Barcelona por culpa de Lamine Yamal, esta es la respuesta de Hansi Flick

España, VIVA – Entrenador Barcelona, Hansi FlickNegó rotundamente los informes sobre divisiones internas dentro del club.

Desmintió informes de que el director deportivo Deco lo presionó para que renunciara Lamina Yamal contra el Paris Saint-Germain, aunque se dijo que el extremo llegó tarde al entrenamiento.

De cara al partido de LaLiga contra el Girona del sábado (18/10) por la tarde WIB. Flick dijo que el asunto era infundado y enfatizó que la decisión sobre la alineación estaba enteramente en sus manos.

«No sé de dónde sacaron esa información, pero perdón por mi elección de palabras, ¡eso es una completa tontería!» dijo Flick según informó Fútbol España el sábado.

«Nunca me habían preguntado algo así. Aprecio su confianza en mi trabajo. Nunca me obligarían a hacer algo así. Así que puedo decir que es una tontería, y cualquiera que diga eso miente».

El Barcelona está actualmente a dos puntos del líder Real Madrid, pero su situación es cada vez más difícil debido a la crisis de lesiones que azota al equipo.

Flick seguramente perderá a ocho jugadores principales, incluido Robert Lewandowski, que sufrió un desgarro en el muslo mientras jugaba para la selección polaca.

Además de Lewandowski, también están ausentes Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Joan García y Marc-André ter Stegen. Flick admitió que esta situación le hizo tener que devanarse los sesos para encontrar una solución.

«No puedo cambiarlo. Tenemos que encontrar una salida», dijo Flick.

«Yamal y Fermín han vuelto a los entrenamientos, pero no están preparados para jugar los 90 minutos completos. Quizás llamemos a jugadores de La Masia. Ya veremos».

Aun así, Flick sigue siendo optimista. Espera que el estado de Raphinha se recupere pronto y pueda aparecer en el clásico de la próxima semana contra el Real Madrid.

«El plan es que Raphinha esté listo para el Clásico. Efectivamente hay algunos problemas en su recuperación, pero su estado está mejorando», explicó.

Flick también defendió a Lewandowski, que ahora tiene 37 años, elogiando la dedicación del delantero a su forma física.

«Nadie cuida su cuerpo tan bien como Robert. Quizás sólo Cristiano Ronaldo sea igual a él a esta edad», dijo Flick.