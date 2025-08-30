El tema de la casa de Ahmad Sahroni fue quemada por las masas, este es el hecho real

BandungVIVA -El universo virtual se sorprendió nuevamente por la circulación de un gran video de fuego que se decía que había sucedido casas de lujo pertenecientes a miembros del Parlamento indonesio de la facción del Partido Nasdem, Ahmad Sahroni.

La grabación de corta capacidad presentaba una gran llama que envolvió un edificio, con un humo negro azabache que se elevaba en el cielo.

En el video, la voz de un hombre que afirmó que la casa era la residencia de Ahmad Sahroni. No tardó mucho, esta carga fue inmediatamente viral en las redes sociales, desencadenó el debate e incluso hizo la palabra clave «La casa de Sahroni se quemó» en la lista de tendencias en Google el sábado 30 de agosto de 2025.

Sin embargo, ¿es cierto que la casa del político es apodada «Rico loco tanjung priok«¿Eso es realmente quemado por las masas?

De hecho, después de rastrear más, la noticia no era cierta. El incendio era evidente en Bandung, pero el edificio en llamas no era el hogar privado de Ahmad Sahroni, sino en los activos del MPR indonesio.

1. Hechos de la ubicación del fuego

El gran incendio ocurrió en la intersección de Jalan Diponegoro y Jalan Cilamaya, Bandung City, West Java, el viernes 29 de agosto de 2025, alrededor de las 17:30 WIB.

El edificio en llamas no era el hogar privado de Ahmad Sahroni, sino un edificio con el estado de un activo oficial que pertenece al MPR RI.

El fuego comenzó a extenderse después de que un grupo de personas vestidas de negro atacó la ubicación con un tiro de piedra y un objeto duro. No mucho después, la masa quemó el edificio hasta que el fuego se amplió.

Alrededor de las 18:20 WIB, el fuego había devorado casi todas las partes del edificio, acompañado de un grueso humo que había sido retenido por árboles pesados ​​alrededor del área del incidente.

2. No la casa de Sahroni, sino un edificio histórico

El edificio en llamas tiene un valor histórico importante en Java Occidental.

En la era del liderazgo del gobernador R. Nuriana, la Cámara una vez se usó como residencia del vicegobernador de Java Occidental.

Ahora, el edificio se registra oficialmente como un activo que pertenece al MPR RI, no a una propiedad privada.

Afortunadamente, no hubo muertes ni lesiones en el incendio.

3. ¿Por qué el público piensa que Sahroni pertenece a Sahroni?

El video viral coincidió con el creciente centro de atención pública en Ahmad Sahroni.

El sonido en el video llama unilateralmente el edificio es la residencia del político de Nasdem, incluso sin pruebas fuertes.

Dada la popularidad de Sahroni como uno de los políticos extravagantes con abundante riqueza, el público cree fácilmente que la magnífica casa en el video es suya.

La tendencia de la comunidad a vincular cualquier evento con figuras públicas hace que el problema se generalice rápidamente sin verificación.

4. Declaración de controversia de Sahroni

La semana pasada, Ahmad Sahroni ha sido el objetivo de las críticas después de su declaración que llama a grupos comunitarios que piden la disolución del DPR como «tontos en todo el mundo».

Los comentarios desencadenaron una fuerte reacción en las redes sociales, incluso convirtiéndose en un material para protestar en varias regiones, incluido Bandung.

El hashtag #sahroniout y #bubarkandpr se convirtieron en un tema de tendencia, que muestra un aumento en la insatisfacción pública con él.

El tema de la casa en llamas se consideró como parte de la ira masiva, a pesar de que los hechos no estaban relacionados en absoluto.