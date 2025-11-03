El techo del edificio de la escuela secundaria Pasundan Bandung se derrumbó y 6 estudiantes resultaron heridos

BandungVIVA – Techo aula en la escuela secundaria Pasundan 1 Bandung que se encuentra en Jalan Pasundan, aldea de Balonggede, distrito de Regol colapsado en medio del proceso de enseñanza y aprendizaje en curso, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Lea también: Se derrumba el dormitorio de niñas del internado islámico Situbondo Salafiyah, muere un estudiante y 18 resultan heridos



Este incidente provocó que siete personas resultaran víctimas, entre ellas seis estudiantes y un trabajador de la construcción. La víctima sufrió heridas de gravedad a leves.

El jefe del subdistrito de Regol, Sri Kurniasih, dijo que el techo del aula se derrumbó mientras se llevaban a cabo actividades de enseñanza y aprendizaje. Los materiales de construcción cayeron sobre los estudiantes que estaban en clase.

Lea también: Revelan la causa del derrumbe del techo de la cancha de pádel en Meruya





El techo del aula de la escuela secundaria Pasundan 1 en Bandung se derrumbó

«A partir de los resultados de la evaluación inicial, se registró que dos estudiantes sufrieron heridas graves y fueron evacuadas al Hospital Bandung Kiwari utilizando la ambulancia RW 04. Mientras tanto, otras cinco víctimas sufrieron heridas leves y estaban recibiendo tratamiento en el Centro de Salud Comunitario de Pasundan UPT», dijo el jefe del subdistrito de Regol, Sri Kurniasih, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Lea también: En el momento en que el techo del campo de pádel de Meruya se desplomó debido al fuerte viento, los visitantes huyeron presas del pánico



La escuela, junto con elementos de RW 04, Balonggede Village Linmas, residentes locales y agentes de la Unidad del Centro de Salud Comunitario de Pasundan tomaron inmediatamente medidas de emergencia en el lugar.

«La evacuación se llevó a cabo rápidamente, acompañada de un llamamiento a otros estudiantes para que abandonaran temporalmente el edificio de la escuela por razones de seguridad», dijo.

Mientras tanto, el oficial de BPBD de la ciudad de Bandung, Adit Krisna, dijo que, según la información inicial, el techo del aula se derrumbó supuestamente debido a que la estructura del edificio no era lo suficientemente fuerte para soportar la carga adicional en la parte superior.

«Este incidente provocó graves daños en un aula y la interrupción temporal de las actividades de enseñanza y aprendizaje en la zona afectada», afirmó.

Informe: Cepi Kurnia/tvOne Bandung