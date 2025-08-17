El tándem de NFC dibuja una comparación sorprendente con los higgins Chase de Bengals







La combinación de receptor de los Cincinnati Bengals de Ja’Marr Chase y Tee Higgins es el estándar de oro para cómo debería ser un ataque pasajero de la NFL moderno.

Chase sale de una histórica temporada de 127 capch a más de 127 y más de 1,700 yardas y 17 touchdown -Producción que lo tiene expresando abiertamente su deseo realista de convertirse en el primer receptor de 2.000 yardas de la NFL.

Por otro lado, Higgins continúa recordando a la NFL que es mucho más que una etiqueta «WR2». A pesar de perderse cinco juegos el año pasado, todavía apilaba 911 yardas y 10 touchdowns.

La simple idea de que una ofensiva ahora puede albergar a dos amplias amplias videas no es nueva – Pero Cincinnati lo ha llevado a otro nivel. Esas armas en un esquema dirigido por Joe Burrow han proporcionado un modelo que casi todos los contendientes han estudiado e intentaron emular en 2025.

Esta temporada baja, los Dallas Cowboys tuvieron un punto serio para alcanzar a sus rivales en la NFC – Agregar un objetivo complementario de élite en George Pickens junto a Ceedee Lamb.

Los vaqueros no están lejos del plan de Bengals

Dak Prescott ingresa a su décima campaña de la NFL después de un año empañado por lesiones que lo limitaron a solo siete aperturas. Llegó a noviembre de 2024 antes de ser apagar para la temporada con un isquiotibial desgarrado.

Pero cuando está sano, hay muy pocas dudas en su capacidad para poner grandes números para la ofensiva de los Cowboys.

Lamb está a la altura de Chase como uno de los mejores corredores de rutas y recursos generales en el fútbol. Su dominio en las rutas, las capturas disputadas y YAC (537) lo han convertido en la opción más valiosa para Dallas. Y hasta ahora en el campamento, ha estado casi perfectoComo el cuatro veces Pro Bowler cree que debería ser.

«Ese es mi plan», dijo el 31 de julio, según Jon Machota de Athletic. «Atrapa todo y veremos qué sucede después de eso. Siempre lo he estado pensando, pero es como moverse con intención. Es un poco diferente a que solo sea un pensamiento (cuando) lo tienes en papel, lo ves todos los días. Y luego, cuando vas a practicar, cambias esa mentalidad. Lo enciendes. Recuerdas». Recuerdas «.

Pickens puede relacionarse. Con los Pittsburgh Steelers, a menudo asumió un papel de alta presión como la principal amenaza de campo baja, atrayendo la cobertura más dura cada semana de la temporada regular con un juego de QB inconsistente durante más de tres años.

Schottenheimer ve algo ‘especial’ en el nuevo dúo WR

Lo que le dio el mandato de Pittsburgh de Pickens: una habilidad pulida para ganar oportunidades disputadas y prosperar en condiciones duras – Rasgos que el entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, llama «especial».

«Hablo de eso todo el tiempo, pero la relación que [Pickens] Y Ceedee tiene es especial ”, dijo Schottenheimer, según Garrett Podell de CBS Sports.” (El entrenador de receptores anchos) Junior Adams ha hecho un trabajo increíble al construir la cultura de su habitación, y eso es algo de lo que se habla. … Las superestrellas a veces no se llevan bien. … Junior ha construido una cultura increíble en esa habitación donde los hombres solo quieren ganar y tener éxito, y realmente no les importa quién obtiene el crédito «.

Los Cowboys tienen dos receptores de estrellas que se han abrazado, abrazaron el trabajo en todo el campamento y ahora están listos para tomar la NFL por asalto.

Tal como Chase y Higgins lo han hecho con los Bengals.

¿Como el contenido de Heavy Sports? Asegúrate de seguirnos.

Este artículo fue publicado originalmente en Deportes pesados

El post El tándem de NFC dibuja una comparación sorprendente con los higgins Chase de Bengals apareció primero en Deportes pesados.





Fuente