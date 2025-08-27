El talento subrayado adquiere Project15

Compañía de gestión de creadores boutique Proyecto15 ha sido adquirido por la agencia independiente Talento subterráneo.

Fundada en 2019 por el CEO Eric Bogard Y los socios Adam Bogard y Aaron Hoffman, Undercurrent representa a más de 250 creadores digitales populares, incluidos JoJo Siwa y Kira Kosarin, en servicios que van desde asociaciones de marca y estrategia de contenido hasta desarrollo de productos y crecimiento profesional a largo plazo

Gorlin lanzó Project15 en 2020 después de comenzar su carrera en entretenimiento como fotógrafo, camarógrafo y estratega digital que trabaja estrechamente con artistas de música como Jonas Brothers, Alicia Keys, Demi Lovato, Bebe Rexha y todos los tiempos.

Como parte de la fusión, propietario de Project15 Jack Gorlin Traerá su lista de clientes existentes, incluidos Miranda Rae, Kirby Johnson y Angelina Jacob, al talento inferior.

Undercurrent enfatiza su «modelo emprendedor» que «ofrece a sus gerentes la infraestructura, los recursos y el apoyo que generalmente se encuentran en las empresas más grandes, mientras que les impulsan a operar como propietarios».

Según la corriente subterránea, «a través de una generosa vía de división de comisiones, los gerentes conservan la mayoría de sus alza y construyen sus propios libros de clientes dentro de un sistema de alto rendimiento y un entorno de equipo colaborativo. Este modelo atrae a gerentes de nivel superior que desean independencia y escala, y se ha convertido en un impulsor clave del rápido crecimiento de la compañía».

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Jack a la corriente subterránea», dijo Bogard. «Jack es una de las mentes más agudas del talento digital. Es perfecto para nuestro sistema empresarial, y no podríamos estar más emocionados de tenerlo a bordo».

«Lo que me atrajo a la corriente subterránea fue su cultura fuerte, la increíble lista de diversos talentos y un sistema empresarial que nos permitió formar una verdadera asociación», agregó Gorlin.