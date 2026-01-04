El «talento generacional» de Inglaterra debe cumplir







Usman Khawajaquien anunció que el último Test Match en Sydney será su última aparición con los colores australianos, también habló con el corazón de la mayor batalla que los jugadores, especialmente los que son del subcontinente, deben afrontar en países que se dicen desarrollados pero que tienen mucho que desarrollar en sus mentes. El tipo de recepción que recibe cuando camina por el suelo se sabrá cuando leas esto y tendrás una mejor idea de si sus comentarios han tocado el nervio correcto o incorrecto. Esperamos que obtenga una tonelada en cada entrada como lo hizo en la última Prueba de Cenizas allí y salga a una altura tan alta que aquellos que lo acosaron buscarán binoculares para ver qué tan alto está por encima de ellos.

Ben Stokes también obtiene la máxima puntuación por decir al final del juego ridículo llamado Test Match en Melbourne que si hubiera un campo como ese en cualquier otro lugar del mundo (léase India), entonces se habría desatado el infierno. No es sorprendente que muchos hayan salido en defensa del curador, lo siento, director de césped, y hayan sugerido que fue un error honesto dejar tanto césped en el campo. Es exactamente como en los viejos tiempos, cuando un árbitro inglés y australiano tomaba decisiones equivocadas era un «error humano», mientras que los errores cometidos por los árbitros del subcontinente eran «trampas». Incluso hoy en día, a pesar de que el panel de árbitros de la ICC arbitra en los juegos, un error cometido por ellos a menudo se menciona con su nombre y país, lo que sugiere que fue incompetencia o algo más, mientras que errores similares cometidos por árbitros de los llamados países desarrollados se pasan por alto como si fueran insignificantes para el resultado del partido.

Éxito esquivo

Inglaterra tienen la oportunidad de terminar la gira en lo más alto y comenzar el nuevo año con una victoria y mantener sus posibilidades de clasificarse para la final del WTC el próximo año. Para que eso suceda, es importante que el ‘talento generacional’ de su equipo madure y esté a la altura de las expectativas. A veces, estos apodos pueden ser una carga demasiado difícil de soportar y, en otras ocasiones, hacen que el talento sienta que todo lo que tiene que hacer es caminar en el campo y el éxito estará ahí para alcanzarlo. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, el éxito ha sido difícil de alcanzar y es de esperar que el «talento generacional» funcione en esta generación y no en la siguiente.

Todos esos jugadores ingleses que se burlaron de Ravindra Jadeja y Washington Sundar cuando optaron por seguir bateando y llegar a sus siglos y no aceptar la oferta de salir del campo se habrán dado cuenta de que los siglos de prueba no llegan todos los días. Ambos bateadores indios se habían abierto camino hasta sus 80 individuales y frustraron a los lanzadores y, con otra prueba por delante, estaban haciendo lo táctico para mantener a los defensores al sol por más tiempo y tenían todo el derecho a hacerlo. Aquellos que entonces se burlaban de ellos por seguir bateando están descubriendo en Australia que sus bates sólo tienen bordes o agujeros en el medio. El críquet es un gran nivelador y cualquiera que muestre arrogancia como algo diferente a la confianza lo aprende muy rápidamente.

Dado que la Copa Mundial ICC Sub-19 comenzará pronto, el equipo de India Sub-19 tiene una buena oportunidad de demostrar que lo que sucedió en el final de la copa asiática Fue simplemente un mal día en la oficina. Ganar y perder es parte del deporte, pero la derrota y también eso contra Pakistán por el enorme margen de 191 carreras fue un shock. La peor parte fue que un equipo que antes había estado acumulando siglos dobles y carreras contra equipos pequeños U-19 solo pudo batear 26 de los 50 overs. Incluso los jugadores de bolos que consiguieron terrenos fáciles antes fueron golpeados por más de 300 carreras por parte de los jóvenes paquistaníes.

Selección de tiro imprudente

La subasta de IPL se llevó a cabo durante el torneo y quizás algunos de los seleccionados pensaron que estaban jugando un juego T20 en lugar del formato para mayores de 50 años. Algunos de los despidos por disparos imprudentes fueron muy decepcionantes y, si bien es comprensible que se hubiera fijado un objetivo enorme, nadie parecía estar dispuesto a luchar por ello.

Si ganan el Mundial Sub-19Ayudará a borrar la decepción, pero para ello deben aprender a afrontar la situación del juego y no intentar estar a la altura de la imagen que tienen. Sí, talento generacional o no, lo que más importa es el talento interpretativo.

A todos los lectores, un año feliz, saludable y bendecido por delante.

