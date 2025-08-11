El taladro de ‘Dawn’ de las Fuerzas de Defensa de Israel para probar la preparación del combate







El Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzó un ejercicio sorpresa llamado ‘Dawn’ el domingo para probar la preparación de su sede general y los principales centros de comando, informó el Jerusalén Post.

Dirigido por el Jefe de Estado Mayor General General Eyal Zamir, el ejercicio tiene como objetivo evaluar la capacidad de las fuerzas israelíes de responder de manera rápida y efectiva a los ataques a gran escala, agregó el puesto de Jerusalén.

“Las FDI continuarán e iniciarán una serie de actividades de auditoría En todos los comandos, ramas y unidades para mejorar su competencia y preparación ”, dijo una declaración militar.

