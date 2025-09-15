El tabaco mata 1,35 millones anuales; Los expertos presionan por la reducción de daños







El tabaco mata a 1,35 millones de indios cada año, pero las tasas de dejar de fumar siguen siendo muy bajas a pesar de la conciencia generalizada. Con India gastando más de Rs 1.77 lakh crore anualmente en enfermedades relacionadas con el tabaco, Cuidado de la salud Los expertos pidieron estrategias innovadoras de reducción de daños respaldados por la ciencia, incluido el uso de alternativas de nicotina libres de humo.

El Dr. Pawan Gupta, consultor senior, medicina pulmonar en el Hospital BLK-MAX Super Specialty, Delhi declaró que para pacientes con EPOC o riesgos cardiovasculares, cada cigarrillo evitaba asuntos. «La revisión científica, incluidas las del Royal College of Physicians (Reino Unido), muestra que la entrega de nicotina no combustible conlleva riesgos significativamente más bajos en comparación con el fumar. Esa evidencia no puede ser ignorada», dijo Gupta.

Public Health England (PHE, Reino Unido) ha estimado que las alternativas de nicotina libres de humo son hasta un 95 por ciento menos dañinas que fumar porque eliminan el alquitrán y la combustión. A nivel mundial, las bolsas de nicotina han ganado tracción como alternativas orales discretas a los cigarrillos. Estos productos ahora están disponibles en 34 países, incluido Suecia, NoruegaEstados Unidos y Dinamarca.

