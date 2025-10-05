El-Syifa solo 1 año citas

VIVA – Tissa bian Y Dul Jaelani No hace mucho, celebrando el quinto aniversario de su relación a fines de septiembre de 2025. Para celebrar ese momento feliz, Tissa Biani subió una serie de fotos de sus fotos íntimas con su amante que había estado acompañando durante los últimos 5 años.

Comenzando desde fotos mientras sube, de vacaciones en el extranjero, hasta tocar música juntos, todo está empaquetado en una dulce carga que está llena de significado.

Tissa Biani también le escribió palabras a ella y a su amante que habían hecho más de 5 años de historia de amor con todas las formas de alegría y tristeza.

«Feliz quinto aniversario @Duljaelani», escribió Tissa Biani en Instagram, citado el domingo 5 de octubre de 2025.

Además, en ese momento feliz, Tissa Biani no olvidó decir una oración para que su relación con Dul Jaelani fuera duradera y pudiera ser más madura. Espera que en el futuro pueda ser paciente entre sí para apoyar el éxito del otro acompañado de la felicidad y la suerte.

«Esperemos que los dos podamos continuar durando, ser pacientes, más fuertes, protegerse unos a otros, apoyarse mutuamente, tener éxito con la felicidad y la suerte», dijo Tissa Biani.

La actriz también ofreció la esperanza de que su relación con su amante siempre estuviera protegida por el Todopoderoso hasta que el momento los uniera.

Esto implica los deseos de Tissa Biani de ser una pareja legítima para DUL.

«Siempre está protegido hasta que Dios nos une lo antes posible, no lo antes posible.

Respondiendo a esto, muchas personas se unieron en felicidad y los felicitaron a ambos. Sin embargo, no algunos internautas que recientemente escribieron comentarios sobre la esperanza de que Dul Jaelani inmediatamente le propuso matrimonio a Tissa Biani.

Esto se debe a El rumi Acabo de aplicar oficialmente Syifa hadju y declaró un compromiso de continuar la relación con un nivel más grave.

Los internautas también solicitaron que Dul Jaelani inmediatamente inaugura su relación con Tissa Biani. Además, han estado saliendo durante 5 años, mientras que El Rumi y Syifa Hadju solo han tenido 1 año.

«Wow, 5 años no se siente como, duradero continúa acudiendo rápidamente al pasillo de Amiin», comentó los internautas.