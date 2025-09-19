El susurro que se convierte en un gemido







Todos los días, estoy seguro de que hemos superado los límites de nuestra resistencia contra las injusticias perpetuadas por los poderes que son. Sin embargo, todos los días, recalibran firmemente las líneas, sabiendo completamente bien que el cultura De impunidad, han ayudado a construir a través de métodos propagandistas les permitirá escapar sin escocés, a pesar de cometer los crímenes más atroces. Ayer, vi un video de un hombre palestino cuyos ojos lucharon por contener todo el trauma que había presenciado y al que fue sometido: bombardeos constantes, recolectando los restos del fallecido, desplazamiento continuo y hambre de alma. Sus ojos atravesaron la lente de la cámara cuando relató la experiencia de ser despojado sistemáticamente de dignidad. Terminó diciendo algo como ‘¿Qué otra causa hay más allá de nuestra humanidad?’

Me sentí humilde por una claridad tan profunda en medio de su propio sufrimiento. Su testimonio parecía un legado discursivo. Todos los días, aquellos de nosotros todavía en posesión de una conciencia, tenemos que mantener espacio para el dolor en medio de la insensatez de nuestra mundana porque el dolor complaciente es la única forma de resistir la hiper-normalización de nuestro presente roto en el que los bebés de un día están siendo asesinados por asesinos que disfrutan de las gobiernos mundiales, en la que las personas continúan siendo enérgicas por hablar un cierto lenguaje o que es una religión en una religión, en la gente, en la que la gente disfruta de las gobiernos mundiales, en la que las personas continúan siendo enérgicas de hablar en un cierto lenguaje o que la gente es una religión, en la gente, en la que la gente disfruta de las gobiernos mundiales, en la que las personas continúan siendo enérgicas de hablar en un cierto lenguaje o que la gente está en una religión, en la que las personas siguen siendo correctas, en el que siguen corriendo, en el que están corriendo, en el que están corriendo a la gente, en la que la gente está en la que las personas están en marcha, en la que la gente está en el que las personas están en la que las personas están en marcha. casta. La regla de nacionales e internacionales ley Parece nulo y nulo, invalidado. Incluso los hallazgos de instituciones como la ONU, que se formaron después de la última Guerra Mundial para evitar que regresemos al precipicio de la destrucción masiva, parecen no soportar ninguna moneda. En medio de la intensidad catastrófica de nuestra realidad actual: genocidio, hambre causada por humanos, falta de vivienda, desesperación debido a la política extractiva para alimentar nuestras tendencias consuntivas en exceso bajo los sistemas racistas-capitalistas-patriarcales, este esqueleto hambriento de un hombre palestino a punto de volar durante el tiempo con un vessel de la cabeza en los Estados Unidos, lo que nos da de hecho, lo que nos da la mano de lo que nos da la mano de lo que nos protege a los Estados Unidos. – Nuestra capacidad para cuidarse unos a otros.

¿Cuál es el punto de todos nuestros avances científicos, nuestros logros tecnológicos, nuestra cohabitación con inteligencia artificial, nuestras ‘ciudades inteligentes’, ‘teléfonos inteligentes’, nuestros sistemas educativos de ‘Ivy League’ y mecanismos de reparación si estamos constantemente fallando en nuestros puntos de vista más vulnerables, si continuamos suscribiendo a los últimos no vulnerados con la última vez que no se vuelven los carrocones y no se vuelven los que no tienen más vulneras. Leyendo sobre los horrores de la brutalidad policial en diferentes partes del mundo, me pregunto, ¿qué pasa si las personas que sirven sistemas violentos como el militar ¿De repente decidió renunciar o atacar o convertirse en poetas? Es lo que necesitamos: una retirada masiva, un despido unido, colectivo, abrumador y rotundo de la política de odio; Una negativa a permitirnos convertirnos en engranajes en la máquina, instrumentalizados por los poderes que se deben contar a nuestro vecino, lanzar la primera piedra o recoger una pistola.

Todos los días, en medio del dolor, en medio de la cacofonía de superar la batería de guerra, en medio del testimonio diario de todos los horrores, encuentro que tengo que forjar el tiempo y el espacio para encender la esperanza. No pasivamente recordándome los innumerables gestos pequeños hechos por tantas personas en todo el mundo para preservar nuestra humanidad, como la flotilla global Sumud navegando hacia Gaza con ayuda para romper el asedio, pero haciendo activamente lo que está en mi poder para hablar contra la opresión. Los poderes que derivan su poder del resto de nosotros sintiéndonos desesperados y complacientes. Si sentimos una sensación colectiva de temor y aceptación del status quo, entonces tienen una población obediente que es fácilmente gobernable. Pero la resistencia no es el resultado de una chispa, es una combustión que ocurre después de un impulso tremendo: el impulso que proviene de pequeños actos de desafío, pequeños intentos de marcar la verdad, un no suave que se convierte en un susurro se convierte en una perorata se convierte en un lamentable que se lamenta hasta que es imperturbable y los gobiernos se ven derivados.

El feminismo siempre está ahí para recordarme que el trabajo nunca termina, al igual que mi trabajo como madre, se continúa realizándose incluso en el muerto y todavía horas de noche. He llegado a entender que cada aspecto de mi vida se infunde constantemente con radicalidad, desde la comida que como hasta los libros que leo hasta la ropa que uso a las canciones que canto a las historias que les digo a mis hijos a los idiomas que les lego. Maternidad Bajo el patriarcado y el capitalismo me dificulta tomar a las calles y unirme a las protestas, por lo que ahora estoy invertido en encontrar formas de registrar mi protesta del espacio desordenado de mi rutina doméstica … Es mi carta de amor al futuro, por lo que la descendencia de mi descendencia y la descendencia de la tuya no solo saben que las personas que han odiado a las personas que odian a los que les encantó, pero que fueron suficientes de nosotros y que también son los que también fueron los que también fueron los que también fueron los que también fueron los que también fueron los que también les encantó.

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D’Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante. Ella publica @Rosad1985 en Instagram

