Los Angeles Lakers estrella Luka Doncic Se encogió de hombros un susto de lesiones durante la pérdida de exhibición 100-88 de Eslovenia ante Letonia el 16 de agosto.

La Federación de Baloncesto de Eslovenia anunció al día siguiente que Dončić, diagnosticado con una contusión de rodilla derecha, por miembro de la NBA Marc SteinSe unirá a la práctica del equipo nacional el 18 de agosto. Eslovenia se enfrenta a Gran Bretaña el 19 de agosto como parte de sus preparativos para el Eurobasket de 2025 a finales de este mes.

«Después del partido en Riga, el equipo continuará los preparativos para Eurobasket el lunes, ya el martes, un choque con Gran Bretaña nos espera en Arena Stožice. 💪 El equipo también se unirá al entrenamiento por el Capitán Luka Dončić, quien afortunadamente terminó el juego contra Latvia sin lesiones». la federación publicada en su cuenta X oficial.

Sin embargo, su estado oficial para el juego de Gran Bretaña aún no se ha determinado, según Stein.

Dončić dejó brevemente el juego en el tercer cuarto después de que su compañero de equipo Gregor Hrovat cayó sobre su rodilla derecha.

El guardia de los Lakers inmediatamente agarró su pierna y señaló que fue subido, dejando con un miembro del personal para el vestuario. Para alivio de la multitud, regresó al banco poco después.

A pesar del susto, Dončić terminó con un máximo de 26 puntos, derribando 5 de 11 de tres, junto con cinco asistencias y dos robos.

Su anterior Dallas Mavericks coestrella Kristaps porzģisAhora con el Atlanta HawksLetonia paseó con 20 puntos y seis rebotes, mientras que el ex delantero de la NBA Davis Bertans aportó 16 puntos.

Mavericks renunció a Luka, los Lakers creen en él

El acondicionamiento mejorado de Dončić esta temporada baja puede haberlo ayudado a evitar otra lesión grave. Sin embargo, los Lakers desearían que su nueva estrella de franquicia continúe con precaución después del susto de la lesión.

El año pasado, la estrella eslovena se perdió 22 juegos consecutivos con una lesión en la pantorrilla, una ausencia que los Mavericks creyeron en privado que podría haberse evitado si hubiera estado en mejor forma.

Cuando finalmente regresó, Dončić ya no era un rebelde. En un éxito de éxito del 2 de febrero, Dallas lo envió sorprendentemente a los Lakers por Anthony Davis, Max Christiey una selección de primera ronda de 2029.

Las frustraciones sobre los hábitos de acondicionamiento y estilo de vida de Dončić fueron un factor clave en el impresionante comercio. Poco después del movimiento, Tim MacMahon de ESPN informó que los Mavericks tenían serias reservas sobre cometer otra extensión de Supermax a su piedra angular de la franquicia, citando preocupaciones de larga data sobre su acondicionamiento.

Los Lakers no perdieron el tiempo que encerraron a Dončić a largo plazo, entregándole un contrato de tres años y $ 165 millones a principios de este verano.

Caída de peso asombrosa

En respuesta a las críticas de larga data de su condicionamiento, Dončić ha sufrido una transformación dramática, arrojando 31 libras gracias a una nueva dieta estricta, Según la televisión pop eslovena.

En la portada de Men’s Health, Doncic detallado Su nuevo régimen: ayuno intermitente durante 16 horas al día, seis días a la semana, desde el final de la temporada pasada. Desde las 8:30 p.m. hasta el mediodía del día siguiente, consume cero calorías, a menudo empujando su primer entrenamiento justo antes de romper el ayuno.

Su dieta renovada es libre de gluten, baja en azúcar y pesada en proteínas, al menos 250 gramos al día, además de un batido basado en la leche de almendras. También ha incorporado más alimentos a base de plantas, al tiempo que se está dando un raro mes de baloncesto para recargar mental y físicamente.

El compromiso no es solo un experimento de temporada baja. Dončić dijo que planea llevar el programa a la temporada regular, segura de que lo hará más delgado, más rápido y mucho más duradero que la versión lenta que promedió 28.2 puntos, 8.1 rebotes y 7.2 asistencias en 28 juegos para los Lakers el año pasado.

«Diría un poco de todo» Discic dijo de lo que traerá su nuevo físico. «Obviamente, un poco más rápido. Pero en realidad, solo tratando de ayudar al equipo en cuanto al condicionamiento. Jugando muchos minutos, muchos juegos, creo que esto será lo mejor para mí».