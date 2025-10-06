¿El sustento es suave a pesar de que nunca oraciones y Zakat? Buya yahya reveló los peligros de istidraj, favores que podrían ser un castigo

VIVA – ¿Alguna vez has visto a alguien cuya vida parece estar siempre bien? Muchas personas pueden preguntarse, ¿cómo pueden las personas que están lejos de las órdenes de Dios realmente obtener las abundantes bendiciones mundiales?

Eruditos carismáticos Compra yahya Recuerde que tales fenómenos no son un signo de bendición, sino que pueden ser un signo de peligro llamado istidrajUna condición en la que Dios le da placer a alguien no por amor, sino para sumergirlo lentamente en la destrucción.

¿Qué es Istidraj?

En la explicación de Buya Yahya citada por el canal de YouTube al-Bahjah TV, Istidraj es una condición en la que alguien que continúa cometiendo pecado realmente obtiene una gran cantidad de sustento, placer y facilidad de vida. Pero detrás de eso favorece, almacenó la suspensión de la suspensión.

«El miedo a todos los dones, el bien que Dios te ha dado, mientras todavía eres malvado. Ten cuidado, no es eso», dijo Buya Yahya.

Hizo hincapié en que el Istidraj parece un regalo, pero el verdadero tormento está oculto.

«Parece regalos, pero de hecho es una tortura. Parece delicioso, pero en realidad es un desastre», continuó.

Cuando los favores se convierten en un desastre

Según Buya Yahya, alguien que recibe mucho placer pero sigue estando lejos de Dios, se le da «desastre en forma de favores». Es decir, la riqueza, la salud y el éxito que parece divertido es en realidad una forma de sumergirse en el infierno.

Este fenómeno de Istidraj también se explica en los versos coránicos de Al-A’Raf 182-183, que dice:

«Y aquellos que niegan nuestros versos, los dejaremos gradualmente (hacia la destrucción), de una manera que no saben. Y les daré un período de gracia. Realmente, mi plan es muy firme».

Este versículo es un fuerte recordatorio de que no toda la facilidad y el éxito del mundo es una señal del amor de Dios. Podría ser, que es precisamente un «aplazamiento del castigo» para que los humanos caigan cada vez más en el pecado hasta que llega el momento de ser juzgados.

Explicación de Kemenag sobre Istidraj

Comercido desde el sitio oficial del Ministerio de Religiosos (Kemenag), Istidraj se conoce como la forma de «prolongación para hacer que las personas se involucren más en la humillación». La persona que se prueba con el Istidraj cree que el placer que recibe es una señal de gloria de Dios, pero de hecho Dios es humillante lentamente.