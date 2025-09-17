El supuesto caso de asunto del inspector general Krishna Murti, Kompolnas, aclarará a la Policía Nacional

Yakarta, Viva – Comisión de la Policía Nacional de la República de Indonesia (Kompolnas RI) afirmó estar pidiendo aclaraciones de la Policía Nacional de Indonesia (Polri) adivinar amorío Inspector General de Policía Krishna Murti (KM), ex Jefe de la División de Relaciones Internacionales (Hubinter Kadiv).

«Pediremos aclaraciones», dijo el comisionado de Kompolnas RI, Yusuf Warsim, cuando se contactara con los periodistas, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Las noticias circulares en las redes sociales, el hombre que una vez fue director de la investigación penal general de la policía metropolitana de Yakarta fue sospechoso de tener una historia de amor con el oficial de policía con el rango de comisionado de policía (Kompol) Anggraini Putri alias Anggie. De hecho, según los informes, el caso que arrastró al Inspector General de KM con la policía (Polwan) había sido juzgado Ética del código y profesión sin medios destacados.

«También se sospecha que el problema es un problema doméstico. Al menos, si se siente atraído por la norma del código de ética del espacio. El espacio está violando la ética de la personalidad o también puede ser ética institucional. Pero, por supuesto, esto aún debe aclararse», dijo.

En la actualidad, el inspector general Krishna Murti ha sido transferido desde el cargo de jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional como Jefe de la Policía Nacional Sahlijun, Gen. Listyo Sigit Prabowo. La eliminación de Krishna Murti desde la posición de Kadiv Hubinter Polri basada en el Jefe de la Carta de Telegrama de la Policía Número de carta: S/1764/VIII/KEP/2025, con fecha 5-8-2025 firmado por As As HR Hr Kapolri, Irjen Pol Anwar.

Esta noticia en sí es viral en las redes sociales, una de las cuales se publicó una cuenta de asistencia legal en línea. Se escribió que la narrativa interna de la Policía Nacional estaba nuevamente en el centro de atención porque un inspector general de alto rango (PATI) General Krishna Murti fue atrapado en una violación del Código de Ética Profesional Polri en forma de adulterio y/o infidelidad con Kompol Anggraini Putri.

Aun así, hasta ahora no ha habido una respuesta oficial del Cuerpo de Bhayangkara con respecto al supuesto caso de infidelidad que arrastró al inspector general Krishna Murti con Kompol Anggraini Putri para juzgar el código de ética profesional.

