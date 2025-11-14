El supervisor de guión de ‘Eternal Sunshine’ y ‘La vida de Pi’ tenía 70 años

María Cybulskisupervisor de guión y fotógrafo cuyos créditos incluyen “Synecdoche, New York”, “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos» y «La vida de Pi», falleció después de cuatro años viviendo con glioblastoma multiforme. Tenía 70 años.

Según la Clínica Mayo, el gliobastoma es un cáncer que comienza como un crecimiento de células en el cerebro o la médula espinal. No hay cura.

Cybulski colaboró ​​con varios directores a lo largo de su carrera, trabajando en más de cuarenta largometrajes para cineastas como Stephen Frears, David Mamet, Jodie Foster, Jane Campion, M. Night Shyamalan, Tony Gilroy, Nancy Savoca y John Sayles.

«Como supervisora ​​de guión de ‘Synecdoche, New York’, Mary era la presencia tranquila y clara en el centro de una confusa tormenta de almacenes dentro de almacenes y personajes que interpretaban a actores que interpretaban personajes». charlie kaufman escribió en un comunicado. “Siempre había una multitud de miembros del equipo y del elenco a su alrededor preguntándole: ‘¿Qué diablos está pasando?’ Mary incluso hizo un mapa extraordinariamente detallado de los almacenes Matryoshka para guiarnos. Al final de la producción, ella me dibujó el mapa en una camiseta. María me ayudó mucho. Ella era brillante y amable y la amaba”.

«En el set de ‘La tormenta de hielo’, sentí que ella estaba cuidando todo el asunto». el sotavento dicho. «Ella es como madre/coraje, brinda calidez y coraje. Entiendo perfectamente por qué era una corredora de esquí alpino. Es una temeraria. Así que es dos cosas juntas: calidez y coraje y, por supuesto, talento».

Nacida en Michigan, Cybulski asistió a la Universidad de Michigan, donde fue esquiadora competitiva y comenzó a trabajar en las artes. Durante la universidad, comenzó a colaborar en varias películas experimentales con el editor y cineasta John Tintori, con quien más tarde se casó.

Mientras trabajaba como supervisor de guiones, Cybulski supervisó películas como “Maid in Manhattan”, “Lady in the Water”, “Syriana”, “Michael Clayton” y “Life of Pi”. Dirigió una película, “Chicago Cab” con su esposo, y trabajó como mentora de jóvenes cineastas que iniciaban sus carreras.

En 2010, cambió de puesto para convertirse en fotógrafa fija, trabajando junto a directores como Martin Scorsese, Todd Haynes, Terrence Malick, Stephen Soderbergh, Jim Jarmusch y Judd Apatow.

A Cybulski le sobreviven su marido; su hijo Ray; y su hija Sofía.