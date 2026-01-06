El supervisor de efectos de Una odisea en el espacio tenía 91 años

con pedersonuno de los cuatro supervisores de efectos especiales en “2001: Una odisea en el espacio”, murió el viernes en la residencia del MPTF en Woodland Hills luego de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer. Tenía 91 años.

Pederson era un elemento fijo en el campo del cine de ciencia ficción, particularmente gracias a su participación en “2001: Una odisea en el espacio” de Stanley Kubrick en 1968. Junto a otros tres supervisores de efectos especiales, incluidos Douglas Trumbull, Wally Veevers y Tom Howard, el trabajo de Pederson llevó al director a ganar el Oscar a los mejores efectos visuales en 1969. En el set, Pederson dirigía la “sala de guerra”, donde se planificaban las tomas de efectos visuales. programado, rastreado y evaluado. Para cada toma, se agregaron entre ocho y diez elementos al negativo de la cámara original, un proceso complejo que tomó meses.

En el libro de Michael Benson de 2018, “Odisea en el espacio”, el autor cita a Trumbull diciendo: “El proceso de posproducción de la película fue épico en su complejidad y Con era el tipo más inteligente de la sala”. Añadió que «‘2001’ no habría sucedido en absoluto sin Con».

Después de trabajar en la película, Pederson cofundó la empresa pionera de animación por computadora Robert Abel and Associates, donde trabajó como animador y programador junto a Bob Abel. Tras el cierre de la empresa, continuó como líder creativo en Metrolight Studios junto a Tim McGovern.

«Con fue una fuente constante de sabiduría y conocimiento», dijo John Nelson, quien conoció a Pederson durante su tiempo en Robert Abel and Associates. «Era un hombre del Renacimiento que era a la vez artista y técnico. Podía animar a mano o escribir programas de computadora para generar animaciones. Varias personas de Robert Abel ganaron premios Oscar por efectos visuales. Tuve la suerte de ser uno de ellos».

Antes de que Pederson comenzara su carrera en la industria cinematográfica, asistió a la UCLA, donde se especializó en arte y antropología. Durante su estancia allí, Pederson fue contratado en Disney después de hacer películas para estudiantes. Luego fue reclutado por el ejército estadounidense, donde trabajó con Wernher von Braun en proyectos de cohetes. Pederson pasó a trabajar en Graphic Films después de su etapa, donde escribió y dirigió la película de 1964 «To The Moon And Beyond» para la feria mundial. Kubrick vio la película y contrató a Pederson para trabajar en “2001: Odisea en el espacio”.

Fuera del trabajo, creaba crucigramas que se publicaron en el New York Times, el Wall St. Journal y el Washington Post, y le encantaba la ciencia ficción, el senderismo, la navegación y coleccionar y construir cosas con ladrillos que había recogido de todo el país.

A Pederson le sobreviven su esposa Carole y su hijo Eric, sus hijastros Tracey y Morgan y sus nietos Alex y Vivi.