El superávit de la balanza comercial de 2.660 millones de dólares puede respaldar la resiliencia externa de RI

Jacarta – La Agencia Central de Estadísticas (BPS) informó que balance comercio Indonesia en noviembre de 2025 señaló superávit por valor de 2.660 millones de dólares, aumento respecto al superávit de octubre de 2025 que fue de 2.390 millones de dólares.

Lea también: Las Transacciones De Harbolnas En 2025 Alcanzan Los 36,4 Billones De IDR, Un Aumento Del 17 Por Ciento



Jefe del Departamento de Comunicaciones del Banco de Indonesia (BI) Ramdán Denny Prakoso dijo que BI considera que este superávit de la balanza comercial es positivo para apoyar aún más la resiliencia externa de la economía indonesia.

«En el futuro, el Banco de Indonesia seguirá fortaleciendo las sinergias políticas con el Gobierno y otras autoridades, con el fin de aumentar la resiliencia externa y apoyar el crecimiento económico nacional sostenible», dijo Ramdan en su declaración del lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Precio del oro de hoy, 5 de enero de 2026: Antam brilla, los productos globales se disparan



Añadió que el mayor superávit de la balanza comercial se debió principalmente al creciente superávit de la balanza comercial no petrolera y de gas.

Lea también: La JCI se fortalece para alcanzar el nivel 8700 en su primera negociación en 2026. ¡Consulte las acciones más brillantes!



La balanza comercial de productos distintos del petróleo y el gas en noviembre de 2025 registró un superávit de 4.640 millones de dólares, en consonancia con las exportaciones de productos distintos del petróleo y el gas que se mantuvieron fuertes en 21.640 millones de dólares.

El desempeño positivo de las exportaciones de productos distintos del petróleo y el gas se vio respaldado principalmente por las exportaciones basadas en recursos naturales, como metales preciosos y joyas y gemas, níquel y sus productos, así como combustibles minerales.

Según el país de destino, las exportaciones distintas del petróleo y el gas a China, los Estados Unidos y la India siguen siendo los principales contribuyentes a las exportaciones de Indonesia.

«Se registró que el déficit de la balanza comercial de petróleo y gas aumentó a 1.980 millones de dólares en noviembre de 2025, en línea con el aumento de las importaciones de petróleo y gas en medio de la disminución de las exportaciones de petróleo y gas», dijo.