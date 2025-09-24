El sumidero gigante apareció frente al Hospital Bangkok, Jalan se derrumbó hasta 50 metros

BangkokVIVA – A agujero grande o sumidero Apareciendo frente al Hospital Vajira en el distrito de Dusit, la capital de Tailandia, Bangkok, el miércoles por la mañana, 24 de septiembre de 2025, que provocó la evacuación y el cierre de la carretera.

Alrededor de las 07.15 hora local, la policía de tránsito informó que la superficie de la carretera frente al Hospital Vajira en Jalan Samsen se derrumbó repentinamente, lo que provocó que las tuberías de agua se rompieran. Las autoridades cierran el tráfico para permitir una mejora inmediata.

Las fotos y videos que circulan en las redes sociales muestran que el agujero de colapso cubre todo el ancho de la carretera, con un camión blanco en el borde de un acantilado debido al colapso de la carretera.

El orificio es de unos 50 metros en busca de un cable eléctrico y muestra una tubería rota escupiendo agua. Dos postes eléctricos y una grúa de la estación de policía de Samsen cayeron en el agujero.

La ubicación de la carretera se ha producido cerca de la ubicación de la nueva ubicación de construcción de la estación Vajira MRT, justo en frente del hospital Vajira.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, le dijo a Thai Media que el colapso fue causado por una fuga de túnel en el nuevo sitio de construcción de la estación MRT.

Surihachai Rawiwan, director del departamento de prevención de desastres de Bangkok, dijo AFP En la escena, es probable que el colapso estuviera relacionado con fuertes lluvias que cayeron recientemente y debido a fugas de tuberías.

«Hubo una fuga en la tubería de agua: el agua de la tubería erosionó (el suelo) debajo de la carretera para que ocurriera este incidente», dijo Rawiwan.

«El agua erradicada llevó la tierra al suelo del automóvil subterráneo, causando el colapso», agregó Suriyachai.

Las autoridades dijeron que hasta ahora no había informes de lesiones. Los pacientes y los residentes en el área también han sido evacuados a un lugar seguro. El informe agregó que el tráfico había sido cerrado desde la intersección de Vajira hasta la intersección de Sanghi y sus alrededores.

La Autoridad de Transporte Rápido Massel de Tailandia, que es responsable del Proyecto de Desarrollo de MRT, ha sido asignada para evaluar todos los daños y solicitar la responsabilidad de las partes responsables.

El colapso del camino continúa expandiéndose, afectando el área frente al Hospital Vajira y la estación de policía de Samsen, y alienta a la Autoridad Metropolitana de Electricidad a tomar medidas de seguridad de inmediato.

El Hospital Vajira, un centro educativo para una de las principales universidades médicas de Tailandia, dijo en una carga de Facebook que suspendieron los servicios ambulatorios, y agregó que el servicio se «continuaría lo antes posible».

El incidente causó graves atascos de tráfico a lo largo de la carretera Samsen, hasta el puente Krung Thon (Sanghi) que condujo hacia adentro, donde el tráfico se extendía hasta varios kilómetros.

Funcionarios del gobierno de la ciudad metropolitana de Bangkok y las agencias relacionadas trabajan juntas para estabilizar el área y restaurar el tráfico lo más rápido posible.