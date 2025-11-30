El Sultán DPD pide al gobierno que considere las inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental como desastres nacionales

Jacarta – Presidente del Consejo Representativo Regional (DPD) RI Sultán Baktiar Najamudin pidió al gobierno central que considere determinar el evento inundación y tierra corrimiento de tierras en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental como desastre nacional.

Sultan dijo que su partido recibió muchos aportes y solicitudes de los gobiernos regionales, así como de los senadores del DPD RI de las 3 regiones relevantes para que el gobierno central determine el estado de desastre nacional.

«Creemos y apreciamos que el gobierno, a través de ministerios e instituciones, ha trabajado duro para enviar todo lo que las víctimas de las regiones necesitan. El presidente Prabowo incluso continúa monitoreando directamente la evolución de este desastre de vez en cuando», afirmó el sultán en su declaración oficial del domingo 30 de noviembre de 2025.



Los puentes en el norte de Sumatra quedaron cortados por las inundaciones

Sin embargo, el ex vicegobernador de Bengkulu afirmó que el impacto de las inundaciones y deslizamientos de tierra en estas tres provincias requería un manejo más intensivo a escala nacional.

«Sabemos que casi todos los accesos terrestres al lugar de la inundación están completamente paralizados. Como resultado, la ayuda humanitaria es difícil de distribuir adecuadamente», explicó.

Mientras tanto, el gobierno regional local está experimentando dificultades fiscales para afrontar este desastre por sí solo. Tampoco quiere que esta catástrofe cause mayores problemas sociales en la región.

Al considerar 4 indicadores de eventos e impactos, continuó, DPD RI propuso determinar el estado del desastre en Sumatra como desastre nacional con varias consideraciones, a saber, el alto número de víctimas y desaparecidos, la distribución amplia y transfronteriza de los desastres, el impacto en la vida social y económica de la comunidad, así como la infraestructura.

«Esto no es sólo un desastre natural sino un desastre ecológico, donde el desastre no se debe puramente a eventos naturales, sino a la intervención humana», subrayó.

Además, dijo, ahora tenemos que empezar a ver los desastres con mayor claridad, para poder abordar las causas y mitigar su aumento.

«Creo que todos los indicadores para determinar el estado de desastre nacional son suficientes, tanto variable «El número de víctimas, pérdidas materiales, daños a infraestructuras e instalaciones en función de la extensión del área afectada por el desastre y los impactos socioeconómicos causados», explicó.