El sueño de los guerreros de la reunión de Curry Brothers atrapado en el limbo

El Guerreros de Golden State están explorando una reunión entre los hermanos Stephen y Seth CurryPero el progreso depende de la resolución de Jonathan KumingaLa situación del contrato.

Anthony Slater y Shams Charania de ESPN reportado El lunes que los Warriors se han involucrado en fuertes discusiones con varios agentes libres veteranos, incluido Seth Curry. Golden State también tiene acuerdos alineados para el centro Al Horfordguardia De’anthony Melton y especialista defensivo Gary Payton IISegún múltiples informes.

Si se finaliza, Seth finalmente compartiría un vestuario de la NBA con su hermano mayor en Golden State.

Seth Curry’s Shooting Edge

La temporada pasada, Seth Curry en silencio organizó una mejor campaña de tiro de su carrera. Se conectó con el 45.6% de sus intentos de 3 puntos, enormemente saliendo Stephen CurrLa marca de 45.5% más alta de Y en 2011-12.

Sin embargo, la eficiencia de Seth se produjo en un volumen bajo, ya que intentó solo 2.7 triples por juego mientras promedia 15.6 minutos desde el banco. Si aterrizaría con los Guerreros, Seth probablemente repetiría un papel similar, sirviendo como un tirador de segunda unidad que proporciona espaciado de piso y continuidad ofensiva detrás de su hermano.

Para los Warriors, agregar Seth también ayudaría a reducir la carga de la temporada regular a Stephen Curry, quien cumple 37 años en marzo.

Kuminga sigue siendo el primer dominó

Antes de que se puedan completar cualquier fichaje veterano, los Guerreros deben resolver el punto de calle contractual de Kuminga. El agente libre restringido ha resistido los intentos de Golden State de estructurar un acuerdo favorable para la oficina principal.

«Los guerreros han fortalecido su esfuerzo», informaron Slater y Charania. «A fines de la semana pasada, Dunleavy ofreció a Kuminga un trato de tres años y $ 75.2 millones con una opción de equipo en la tercera temporada … la diferencia: la mitad de la duración y una tercera temporada controlada por el equipo y una comprensión subliminal de que el contrato es más activo comercial que compromiso con una sociedad».

Kuminga, sin embargo, ha retrocedido. Según el informe, ha rechazado múltiples ofertas debido a la disposición de la opción del equipo, viendo esto como su primera oportunidad real de controlar su futuro de la NBA. La última oferta de los Warriors incluye $ 54 millones totalmente garantizados, un promedio de $ 18 millones anuales.

La presión de la tapa aprieta la línea de tiempo de los guerreros

La línea dura de los Warriors proviene de las inminentes restricciones de capital salarial. Golden State se está preparando para usar su excepción de nivel de contribuyente en Horford, que captaría la franquicia en el segundo delantal de la NBA. Esa limitación genera un salario inicial de $ 22.5 millones para Kuminga el techo para el equipo mientras mantiene una lista completa de 15 hombres.

«… el plan tentativo los corre en el segundo delantal y significa que $ 22.5 millones es lo máximo que podrían dar a Kuminga la próxima temporada … una cifra que hasta ahora ha demostrado demasiado baja para que Kuminga acepte en un acuerdo de varios años adjunto a una opción de equipo», escribieron Slater y Charania.

La decisión se avecina a medida que se acerca el campamento

El campamento de entrenamiento abrirá el 29 de septiembre, con el día de los medios programado el mismo día. Kuminga tiene hasta el 1 de octubre para aceptar su oferta de calificación de $ 7.9 millones si no se llega a un acuerdo a largo plazo.

Hasta entonces, los guerreros permanecen en el limbo. El equipo tiene solo nueve puntos de lista llenos, con Seth Curry y otros agentes veteranos libres que esperan en las alas. Por ahora, la perspectiva de una reunión de Curry Brothers permanece en espera, concluyada por el enfrentamiento del contrato de Kuminga.