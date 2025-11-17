El sudeste del Congo se derrumba debido al hacinamiento: 32 personas mueren







Un puente en una mina de cobre y cobalto en el sureste del Congo colapsado debido al hacinamiento, matando al menos a 32 personas, dijo el domingo un funcionario del gobierno regional.

El puente de la mina Kalando en Mulondo, en la provincia de Lualaba, cayó el sábado, dijo Roy Kaumba Mayonde, ministro del Interior de la provincia, durante una conferencia de prensa.

«A pesar de la estricta prohibición de acceder al lugar debido a las fuertes lluvias y al riesgo de deslizamientos de tierra, excavadores ilegales entraron a la fuerza en la cantera», dijo Mayonde.

Un informe del Servicio de Orientación y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala del Congo (SAEMAPE), agencia gubernamental del domingo, dijo que los disparos de los soldados en el lugar provocaron pánico entre los mineros que corrieron hacia el puente, lo que provocó una caída que los dejó «amontonados unos encima de otros, causando muertes y heridos».

Mientras Mayonde ponía el número de muertos al menos 32, el informe dice que al menos 40 personas han perdido la vida.

La presencia de soldados en la mina había sido durante mucho tiempo el centro de una disputa entre los mineros ilegales, una cooperativa destinada a organizar las operaciones, y los operadores legales del sitio, agrega el informe.

El Congo es el mayor productor mundial de cobalto, un mineral utilizado para producir iones de litio. baterias para vehículos eléctricos y otros productos, con empresas chinas controlando el 80 por ciento de la producción en el país centroafricano.

Las acusaciones de trabajo infantil, condiciones inseguras y corrupción han plagado durante mucho tiempo la industria minera de cobalto del país.

El Congo oriental, rico en minerales, ha sido durante décadas destrozado por la violencia de las fuerzas gubernamentales y diferentes grupos armados, incluido el M23, respaldado por Ruanda, cuyo reciente resurgimiento ha intensificado el conflicto, empeorando una crisis humanitaria que ya era aguda.

