El sucesor Sag-Aftra de Fran Drescher enfrentará asuntos pendientes

FR Drant está saliendo del escenario como presidente de Case-naftra Después de un mandato consecuente en el que dirigió la huelga de 118 días del sindicato contra los principales estudios.

Pero uno de sus logros clave de la huelga de 2023 permanece incompleta. El Fondo de Distribución de Bonos de transmisión, a veces llamado «Fondo Fran», tenía la intención de difundir la riqueza de la era de la transmisión en la membresía.

Todavía tiene que distribuir un centavo. Tampoco está claro cuánto dinero reparará, a quién y sobre qué base.

«El fondo de transmisión sigue siendo un misterio», dice Chuck SlavinUn candidato disidente que se ejecuta para reemplazar a Drescher.

Los residuos de la transmisión son solo una de las varias piezas de negocios inacabados que quedan del histórico

huelga. El sindicato obtuvo un «bono de éxito» para los espectáculos de transmisión más vistos; El 75% va a los actores en esos espectáculos y el 25% al fondo. Pero muchos dentro de la Unión todavía dicen que eso no es suficiente para reemplazar los residuos de transmisión tradicionales.

Sean Astin fue miembro del Comité de Negociación de 2023 y se postula para presidente en la lista de la Coalición, una alianza de facciones dentro de la Unión. En su sitio web, la coalición minimiza el bono de transmisión, diciendo que no puede verse como un reemplazo de «compensación real y continua».

En una entrevista, Astin dice que el sindicato pudo «plantar una bandera» sobre el tema, pero buscará mejorar los términos en las negociaciones del próximo año. En cuanto al fondo, dice que los miembros merecen respuestas.

«Entiendo la controversia», dice. «El sindicato tiene que explicar a nuestros miembros exactamente qué es y exactamente quién califica para él y exactamente cuándo lo van a obtener».

El sindicato también buscará abordar los problemas de salud y pensiones, un punto de inflamación desde que miles de jubilados fueron expulsados del plan de salud en 2020, así como las protecciones contra la inteligencia artificial.

La huelga luchó contra las divisiones políticas tradicionales de la Unión. Dos facciones, la membresía primero y se unen para la fuerza, competía por el poder durante dos décadas. Pero en 2023, se unieron detrás de Drescher, quien ganó abrumadoramente.

La coalición de Astin lleva esa alianza hacia adelante, y también incluye a muchos miembros que no estaban afiliados. Slavin, quien se opuso a la reelección de Drescher, representa una variedad de voces disidentes.

«Son agentes del status quo», dice. «Somos los reformadores».

Slavin votó en contra del contrato que finalizó la huelga de 2023, creyendo que el sindicato debería haber obtenido más. Astin ha defendido el acuerdo al tiempo que reconoce que se debe hacer más trabajo.

«Quiero que nuestros miembros se concentren en dos cosas: las ganancias que hicimos y lo que necesitamos a continuación», dice Astin.

Desde la huelga, la industria ha sido sumida en una desaceleración que ha hecho que la huelga parezca casi un recuerdo lejano. El sindicato ha centrado gran parte de su enfoque en abogar por los incentivos de producción para mantener empleos en los EE. UU. No parece haber mucho apetito por otra huelga en el corto plazo.

«El enfoque absoluto No. 1 en las mentes de todos es la contracción y hacer que todos vuelvan a trabajar», dice Astin.