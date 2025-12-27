El subjefe de policía pide acelerar la gestión de desastres en Sumatra, movilizar equipos pesados ​​y construir instalaciones de agua potable

Jacarta – La Policía Nacional de Indonesia (Polri) sigue fomentando una gestión acelerada de los impactos. desastre en una serie de áreas en Sumatra mediante el despliegue de equipo pesado, así como la construcción de instalaciones de agua potable para las comunidades afectadas.

Lea también: Sumatra sigue de luto, esta es la última actualización sobre las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra



Subjefe de policía Comisionado General Dedi Prasetyo dijo que, según los informes del jefe de policía regional de Sumatra del Norte, el jefe de policía regional de Aceh y el jefe de policía regional de Sumatra Occidental, se necesitan medidas inmediatas para aumentar y optimizar el uso de equipos pesados ​​en los lugares afectados.

«A partir de los informes de los jefes regionales de policía, debemos acelerar involucrando y aumentando el equipamiento pesado existente», dijo Dedi, citado el sábado 27 de diciembre de 2025.

Lea también: La policía construirá 300 pozos de perforación de agua limpia en Aceh Tamiang, disponibles en 40 puntos



Para la región de Aceh, la Policía Nacional ha preparado datos y sigue proporcionando actualizaciones sobre las necesidades sobre el terreno. En Aceh del Norte y Aceh Tamiang, se ha alertado al menos a cinco o seis unidades de equipo pesado, entre ellas excavadoras, topadoras y camiones volquete.

«Para Aceh del Norte y Aceh Tamiang, hemos preparado aproximadamente de cinco a seis equipos pesados ​​para apoyar el manejo acelerado», explicó.

Lea también: El internado islámico Gontor-Laznas Darunnajah distribuye ayuda humanitaria a las víctimas del desastre en Sumatra



Mientras tanto, en Aceh Tamiang también se han preparado cinco unidades adicionales de equipo pesado que serán enviadas en comisión de servicio. Mientras tanto, en el norte de Sumatra, el número de equipos pesados ​​que se utilizan es bastante grande.

«El jefe de la policía regional de Sumatra del Norte ha preparado varios puntos, los últimos datos indican que aproximadamente 21 equipos pesados ​​están operativos», dijo el jefe adjunto de la policía.

Además de desplegar equipo pesado, la Policía Nacional también se centra en satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, especialmente la disponibilidad de agua potable. El comisionado general de policía, Dedi Prasetyo, dijo que hay alrededor de 300 instalaciones de agua potable que deben construirse de inmediato.

«Actualmente, más de 100 están operativas. Seguiremos trabajando en ello para que las necesidades de la comunidad puedan satisfacerse de inmediato», afirmó.

Añadió que en un futuro próximo se inaugurarán instalaciones de agua potable en varias áreas, incluidas Aceh del Norte, Aceh Tamiang, Tapanuli Central, Sumatra Occidental, incluidas las áreas de Agam y Padang Panjang.

Este paso es una forma del compromiso de Polri de apoyar la aceleración de la recuperación post-desastre y garantizar que las necesidades básicas de las personas puedan satisfacerse adecuadamente.