El subjefe de policía Komjen Dedi Prasetyo recibe el premio de FH Unbraw, equivalente a Munir Said Thalib

VIVA – Subjefe de policía Comisionado General de Policía Dedi Prasetyorecibió el Premio Liderazgo Público de la Facultad de Derecho Universidad Brawijaya (FH Unbraw).

El premio se entregó en un evento titulado «Sapa Alumni: Reuniendo y entrega de premios para antiguos alumnos y empleados destacados» que se celebró en el salón de baile del hotel JS Luwansa, en el sur de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Komjen Dedi es considerado un alumno de FH Unbraw que ha logrado grandes logros y ha tenido una amplia influencia en el campo del liderazgo público, especialmente en la construcción de una gobernanza policial profesional, transparente y humana en línea con la dirección de Polri Transformation.



Subjefe de policía, comisario general Dedi Prasetyo

Como graduado del Programa de Doctorado en Derecho de FH Unbraw, Komjen Dedi es conocido por desarrollar constantemente liderazgo y colaboración basados ​​en el conocimiento, así como por fomentar cambios positivos en los servicios públicos dentro del entorno policial.

Además de Komjen Dedi, FH Unbraw también entregó un premio en la categoría Fortalecimiento de la sociedad civil a los fallecidos Munir Said TalibEx alumno activista de derechos humanos (HAM) de la promoción FH Unbraw de 1985. Este premio se otorgó como una forma de respeto por la dedicación y el coraje de Munir para luchar por los valores de la justicia, la humanidad y la democracia en Indonesia.

El decano de la FH Unbraw, Aan Eko Widiarto, dijo que el premio a las dos figuras refleja el trabajo de los exalumnos de la FH Unbraw que lucharon por caminos diferentes pero que tenían el mismo espíritu: fortalecer los valores del derecho, la justicia y la humanidad en el país.

«Komjen Dedi Prasetyo demostró un liderazgo público con integridad y eficacia en instituciones estatales estratégicas, mientras que el difunto Munir inspiró con su coraje moral y compromiso humanitario», dijo Aan en su declaración oficial, citada el domingo 9 de noviembre de 2025.

A este evento asistieron alrededor de 300 ex alumnos, la dirección de FH Unbraw, administradores de la Asociación de Antiguos Alumnos de FH Unbraw (IKA FHUB), así como representantes de la universidad. Esta actividad también ofrece premios en varias otras categorías, como Desarrollo de conocimientos profesionales y jurídicos.

El presidente de IKA FHUB, Didik Farkhan Alisyahdi, enfatizó que esta actividad fue un foro para fortalecer la amistad entre los exalumnos y fortalecer su contribución a la nación. Destacó que la reputación de una universidad se mide por el trabajo de sus alumnos para aportar beneficios a la sociedad.

Desde su fundación en 1957, la Facultad de Derecho de la Universidad de Brawijaya ha producido muchas figuras nacionales que han estado activas en diversos campos. Actualmente, FH Unbraw cuenta con once programas de estudio, cinco de los cuales están acreditados como «Excelente» y los otros cuatro están acreditados internacionalmente por AQAS.