El subjefe de policía inspecciona la zona posterior al desastre en el centro de Tapanuli y el objetivo principal es abrir el acceso

Jacarta – Subjefe de policía El comisario general de policía, Dedi Prasetyo, inspeccionó directamente las condiciones posteriores. desastre naturaleza en la Regencia Tapanuli centralSumatra del Norte.

Esta revisión se llevó a cabo para garantizar la aceleración de la recuperación y la distribución fluida de la ayuda a las comunidades afectadas.

Esta visita fue la tercera agenda después de que el subjefe de policía realizara anteriormente una encuesta en las regencias de Aceh del Norte y Aceh Tamiang. En esta actividad, el Subjefe de Policía estuvo acompañado por el Regente de Central Tapanuli y agentes de la policía local.

«Hoy es la tercera agenda. Desde la mañana hasta la tarde visitamos el norte de Aceh y Aceh Tamiang, y hoy estamos en Central Tapanuli Regency», dijo Dedi en su declaración, el domingo 28 de diciembre de 2025.

Explicó que el enfoque principal del manejo post-desastre es acelerar la apertura del acceso a las áreas afectadas mediante el despliegue de equipo pesado. Según él, abrir el acceso facilitará la distribución de logística y ayuda humanitaria.

«El equipo pesado es nuestro principal objetivo para abrir el acceso. Si el acceso está abierto, las rutas logísticas serán más fluidas», afirmó.

Basándose en los resultados de las observaciones de campo, Dedi evaluó que el impacto del desastre en Central Tapanuli Regency fue bastante severo y aún requería mayor asistencia, especialmente antes del mes de Ramadán.

Como seguimiento, la Policía Nacional distribuyó ayuda alimentaria básica a las comunidades de los cinco subdistritos afectados. Además, se distribuyó agua potable a 15 puntos, incluidos campos de refugiados, lugares de culto y oficinas.

«La comunidad realmente necesita asistencia de agua potable y la distribuimos a campos de refugiados, lugares de culto y oficinas de servicios», dijo Dedi.

En esta ocasión, Dedi también destacó las limitadas instalaciones operativas debido al desastre. Se informó que varios vehículos oficiales estaban dañados y inservibles. Hasta el momento, aún quedan seis caseríos que se encuentran en condición de aislamiento.

«Todavía quedan seis aldeas completamente aisladas. Sólo se puede acceder a ellas con vehículos de transporte. Hasta ahora la distribución de la ayuda se realizaba por vía aérea», explicó.

Para abrir este aislamiento, la Policía Nacional desplegó cinco unidades excavadoras para abrir el acceso viario y reparar puentes dañados, en colaboración con el Gobierno regional y la policía local.

En cuanto a la seguridad y la aceleración de la recuperación posterior al desastre, el subjefe de policía dijo que actualmente hay 150 miembros del personal de Brimob de servicio en el lugar. Sin embargo, la Policía Nacional ha preparado un total de 1.500 efectivos que están listos para ser movilizados en caso de ser necesario.