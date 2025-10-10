El subjefe de policía Dedi Prasetyo establece Natabel Jannah TPA, educando a la generación del Corán para amar el Corán desde una edad temprana

Jacarta – En medio de los desafíos cada vez más complejos de la vida moderna, la necesidad de una educación moral y religiosa es cada vez más importante. Esto es lo que impulsó al subjefe de policía de la República de Indonesia (Subjefe de policía) Comisario General Pol Dedi Prasetyo dar un paso concreto mediante el establecimiento del Parque de Aprendizaje del Corán (TPA) Jefe de Nataphs en la ciudad de Raina, Calidan Central.

Ubicado en una zona densamente poblada, precisamente en el complejo Jalan Lamtorogung, en la aldea Panarung, TPA Natabel Jannah no es sólo un lugar para recitar el Corán, sino también un centro de formación espiritual para que los niños crezcan hasta convertirse en una generación coránica con una moral noble y un alto espíritu social.

Con una atmósfera de aprendizaje amigable y divertida, a los estudiantes no sólo se les enseña a leer el Corán, sino también a comprender y aplicar su contenido en la vida cotidiana.



La da’wah y la preocupación social van juntas

Todas las actividades en Natabel Jannah TPA son completamente gratuitas. No hay cuotas de inscripción ni cuotas mensuales. Todas las necesidades operativas corren a cargo directamente de Komjen Pol Dedi Prasetyo como fundador.

Este paso es una prueba clara de que la da’wah y la asistencia social pueden ir de la mano, al mismo tiempo que ilustra un espíritu sincero de compartir para producir una generación de creyentes y moral.

Educar a los niños para que amen el Corán desde una edad temprana

Las actividades de aprendizaje en TPA Natabel Jannah incluyen tahsin, tahfiz, etiqueta islámica, oraciones diarias y acostumbrarse a la adoración. Todo el material está empaquetado de forma interactiva para que los niños aprendan con entusiasmo y alegría, no sólo como una obligación.

Según Ustaz Azizurrahman, director de TPA, la presencia de este lugar ha dado un nuevo color a la comunidad local que anhela una educación religiosa de calidad y de fácil acceso.

«Queremos que los niños amen el Corán desde una edad temprana, tengan buenas costumbres y en el futuro se conviertan en personas útiles para la religión, la nación y la sociedad», afirmó Azizurrahman en un comunicado recibido por VIVA.co.id el viernes 10 de octubre de 2025.

Hasta ahora, hasta 85 estudiantes participan activamente en actividades de aprendizaje en TPA Natabel Jannah. Todas las tardes, se puede escuchar el canto de versos sagrados desde la mezquita que se encuentra en medio del complejo de viviendas Bhayangkara Residence, una vista relajante en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad.