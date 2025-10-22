El subjefe de policía alienta a fortalecer el profesionalismo y la rendición de cuentas para restaurar la confianza pública

VIVA – La opinión pública es cada vez más consciente de la importancia de la rendición de cuentas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente después del incidente de manifestación que acabó en caos a finales de agosto y se cobró vidas. A partir de ello se presentó un seminario internacional titulado ‘Optimización del papel de la policía y la comunidad en la prevención del delito para crear seguridad ambiental e incrementar la productividad comunitaria hacia la seguridad alimentaria nacional’, el cual fue inaugurado por Subjefe de policía Comisionado General Dedi Prasetyo.

Lea también: El capo de la droga Fredy Pratama es difícil de arrestar, policía: si se queda en la esquina ya está arrestado



«Después del incidente del ‘Agosto Gris’, el público mostró mayor coraje al expresar críticas y aspiraciones, lo que indica una mayor conciencia pública sobre la responsabilidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Demandas públicas de reforma policia nacional «Conviértase en parte de un movimiento nacional que enfatiza la transparencia, la empatía y la reforma institucional como base para restaurar la confianza pública», dijo Komjen Dedi en el Salón del Centro Educativo Binmas del Centro de Educación y Capacitación de la Policía Nacional en Semarang, Java Central (Java Central) el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Kakorlantas apunta a 5 mil cámaras ETLE instaladas para 2026



Añadió que la serie de manifestaciones que tuvieron lugar de agosto a septiembre demostraron que había una crisis de legitimidad de la Policía Nacional. Según él, la situación fue provocada por un débil sistema de seguimiento interno, una baja rendición de cuentas en las fuerzas del orden y una cultura de impunidad que socavó la confianza pública.

«Una serie de grandes manifestaciones en varias regiones en agosto y septiembre mostraron el pico de la crisis de legitimidad de la Polri, que enfatizó la urgente necesidad de una reforma estructural y cultural. Los problemas internos identificados incluyeron una supervisión débil, una baja rendición de cuentas en la aplicación de la ley, un abuso generalizado de autoridad y una cultura de impunidad que erosionó la confianza pública», explicó Komjen Dedi.

Lea también: Se espera que la implementación de ETLE haga que las personas cumplan con el tráfico y no tengan miedo de recibir multas.



Dedi también reveló que la Policía Nacional había colaborado con diversos grupos de la sociedad civil y académicos para realizar una evaluación integral del desempeño de sus instituciones.

«Un estudio de la coalición de la sociedad civil encontró 130 problemas que se agruparon en 12 temas principales, que van desde la supervisión legal, la gobernanza de los recursos humanos hasta la orientación de los servicios públicos, que todavía son de naturaleza administrativa», continuó.

Al ver estos diversos hallazgos, el Subjefe de Policía enfatizó la necesidad de una reforma importante dentro de la Policía Nacional con un enfoque en aumentar el profesionalismo, la rendición de cuentas y una supervisión externa más sólida.

«La evaluación nacional coloca a la Policía Nacional en una posición que requiere mejoras significativas en términos de profesionalismo y rendición de cuentas, con las principales recomendaciones fortaleciendo la supervisión externa y reduciendo los enfoques represivos. Las lecciones de las prácticas policiales globales muestran la importancia de utilizar tecnología como cámaras corporales, CCTV e integración de sistemas digitales para garantizar la transparencia y la protección de los derechos humanos», dijo.