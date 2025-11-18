El subjefe de policía admite que la policía tarda en responder a las quejas, es más fácil para el público informar al departamento de bomberos

Jacarta – Subjefe de policía El comisionado general de policía, Dedi Prasetyo, dijo que su partido continúa mejorando servicio publico especialmente los de base digital.

Se dio cuenta de que hoy en día la gente se presenta al departamento de bomberos con mayor frecuencia y facilidad (bombero) en comparación con policia nacional porque obtiene una respuesta rápida. Luego, Dedi mencionó el rápido tiempo de respuesta de la policía, que aún era lento.

Así lo transmitió Dedi en una reunión conjunta Comisión III de la RPD RIFiscalía General (Kejagung) y Tribunal Supremo (MA) en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, martes 18 de noviembre de 2025.

«En el ámbito de SPKT, según informes públicos, el tiempo de respuesta rápida es lento, el tiempo de respuesta rápida estándar de la ONU es inferior a 10 minutos, todavía estamos por encima de 10 minutos, también tenemos que mejorar esto», dijo Dedi en la reunión.

«Entonces la optimización de los servicios públicos digitales es 110. Actualmente es más fácil para las personas informar todo a los Bomberos porque la respuesta rápida del Departamento de Bomberos es rápida y con cambios en la optimización 110, esperamos que cada queja pública pueda ser respondida en menos de 10 minutos», continuó.

Aparte de eso, Dedi también es consciente de los numerosos informes del público sobre estilos de vida hedonistas y la arrogancia de los miembros de la Policía Nacional. Dijo que la Policía Nacional había creado una guía que regula el comportamiento de los miembros de la Policía Nacional.

«Hemos creado un libro de lo que se debe y no se debe hacer, que es una guía para los miembros de la Policía Nacional. Luego, al aumentar la supervisión interna, esto es de lo que se queja el público. ¿Por qué hay arrogancia? ¿Por qué hay comportamientos desviados que implican abuso de poder? Nuestra supervisión no es lo suficientemente fuerte», explicó Dedi.