El subjefe de la Comisión VI de la Cámara de Representantes valora las cooperativas como vía intermedia hacia la independencia de los minerales y el carbón

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión VI de la RPD, Nurdin Halid, valoró la política regulatoria del gobierno (PP), que abre grandes oportunidades para cooperativaMiPYMES y organizaciones religiosas para participar en la gestión de áreas mineras comunitarias (WPR).

Según él, las cooperativas tienen un papel estratégico para garantizar riqueza natural no sólo está controlado por grandes corporaciones, sino que también proporciona beneficios directos a la gente. Considera que esto es un camino intermedio para lograr la independencia minera y del carbón y al mismo tiempo promover la justicia para el pueblo.

«Las cooperativas son una forma real de economía de cooperación mutua que coloca a la comunidad como propietaria y administradora de la riqueza de recursos en su área», dijo Nurdin en su declaración en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Nurdin destacó que el formato cooperativo estaría involucrado en la gestión. mío debe basarse en la membresía local y tener una fuerte legalidad institucional. Esto significa, dijo, que sólo las cooperativas cuyos miembros sean miembros de la comunidad alrededor del área minera tienen derecho a permisos prioritarios.

«No queremos que las cooperativas mineras sean sólo una formalidad. Deben estar verdaderamente arraigadas en la comunidad minera, tener una estructura organizacional clara, un sistema contable transparente y ser capaces de llevar a cabo una gobernanza minera responsable», enfatizó.

También destacó la preparación de la cooperativa en los aspectos técnicos y de gestión. Según Nurdin, las cooperativas deben preparar la capacidad de recursos humanos, el acceso al capital, la capacitación en seguridad laboral y la certificación ambiental para que la gestión minera se realice de manera profesional.

Nurdin evalúa que el gran potencial para la minería comunitaria se encuentra en áreas como el sudeste de Sulawesi, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Norte y Nusa Tenggara Occidental, que tienen reservas de níquel, oro y carbón lo suficientemente grandes como para ser gestionadas colectivamente por la comunidad.

«El gobierno debe estar presente para ayudar a las cooperativas mineras a convertirse en parte de la cadena de valor de la industria nacional de minerales y carbón», dijo.

Nurdin enfatizó que la implementación del PP 39/2025 debe estar dirigida al objetivo final, es decir, la realización del mandato de la Constitución de 1945, artículo 33, donde la tierra, el agua y los recursos naturales se gestionan para la mayor prosperidad del pueblo. Alentó las regulaciones de implementación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales para fortalecer realmente la posición de las cooperativas en la obtención y gestión de Áreas de Permisos de Negocios Mineros (WIUP) de manera justa y sostenible.