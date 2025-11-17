El subdirector de la RPD Cucun dice que se disculpó tras una declaración viral sobre los nutricionistas

Jacarta – Vicepresidente RPD RI, Nieto de Ahmad Syamsurijal admitió que lo había transmitido una disculpa a raíz de su declaración viral sobre el programa Comidas nutritivas gratis (MBG) no lo necesita nutricionistas.

Así lo transmitió Cucun tras celebrar una reunión con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) y la Asociación de Nutricionistas (Persagi) en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el lunes 17 de noviembre de 2025.

«Lo he transmitido en mis redes sociales (disculpa). Incluso ayer tuvimos una conversación con Ketum Persagi, incluso sus extraordinarios pensamientos fueron discutidos aquí. También los transmitimos al principio», dijo Cucun a los periodistas.

Cucun luego contó la cronología inicial de cómo fue la discusión.

«Entonces, déjame decirte primero la cronología. Así que llevamos a cabo una función de supervisión. Hasta ahora ha habido quejas frecuentes, tanto de los socios como de todas las partes interesadas del SPPG o de los propios nutricionistas. A veces hay SPPG que no coinciden con los socios», dijo Cucun.

Dijo que desde el PDR de la Comisión IX habían surgido debates sobre la necesidad de expertos en nutrición. En el foro surgieron varias propuestas para superar la escasez de recursos humanos, incluidas las aportaciones de los participantes en la reunión.

«Al principio, nosotros, la Comisión IX del PDR, tomamos la decisión de encontrar una solución a la escasez de nutricionistas y contables. Bueno, los amigos nutricionistas ya lo saben. Al presentar la propuesta, había una frase: no utilices la etiqueta nutricionista si realmente quieres reemplazarla», dijo Cucun.

Cucun añadió que acababa de enterarse de que Persagi y BGN todavía estaban dando seguimiento al MoU técnico que estaba pendiente desde octubre. Esta condición significa que una serie de regulaciones y coordinación en el campo no funcionan de manera óptima.

«Por eso lo que pasó ayer fue por la sugerencia de que ya no se use, se propuso en ese foro. Si quieren reemplazarlo, no usen la etiqueta de un nutricionista, les responderemos», dijo.

Este político del Partido Despertar Nacional (PKB) también subrayó que nunca tuvo la intención de subestimar la profesión de nutricionista.

«Entendemos que si es así, será la profesión que será eliminada junto con otras profesiones. Anteriormente transmití mis aspiraciones aquí con BGN, maximizar lo que está disponible, la profesión es nutricionista», dijo Cucun.