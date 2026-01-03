El subclado K de la súper gripe ha entrado en Indonesia, el Ministerio de Salud garantiza que no es peor que la gripe estacional

Jacarta – El Ministerio de Salud de la República de Indonesia confirma la existencia de influenza A(H3N2) subclado K o súper gripe En Indonesia hasta finales de diciembre de 2025 todavía está bajo control. Esta variante no muestra un nivel de gravedad mayor que otros tipos de influenza que circulan actualmente.

Director de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud de Indonesia, dr. Prima Yosephine, explicó que se ha observado un aumento en los casos de influenza A(H3) a nivel mundial, especialmente en los Estados Unidos desde que entró el invierno en el último trimestre de 2025. El subclado K fue identificado por primera vez por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos en agosto de 2025 y ahora se ha encontrado en más de 80 países. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

«Según la evaluación de la OMS y los datos epidemiológicos disponibles, la gripe A(H3N2) subclado K no muestra un aumento de gravedad. Los síntomas que aparecen son generalmente similares a los de la gripe estacional, como fiebre, tos, secreción nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta», dijo el Dr. Prima, citando el sitio web del Ministerio de Salud, el sábado 3 de enero de 2026.

Ya detectada en Asia, la tendencia en realidad está disminuyendo

En la región asiática, el subclado K supuestamente comenzó a circular desde julio de 2025 en varios países, incluidos China, Corea del Sur, Japón, Singapur y Tailandia. Aunque predominó la variante de influenza A(H3), la tendencia de los casos en estos países ha mostrado de hecho una disminución en los últimos dos meses.

En Indonesia también se registraron condiciones similares. Según el sistema de vigilancia nacional, la influenza A(H3) es la variante más común, sin embargo el número de casos a nivel nacional ha experimentado una tendencia a la baja en los últimos dos meses.

El examen de secuenciación del genoma completo (WGS) completado el 25 de diciembre de 2025 mostró que el subclado K había sido detectado desde agosto de 2025 mediante vigilancia centinela ILI-SARI en varios centros de servicios de salud.

«A finales de diciembre de 2025, se registraron 62 casos de influenza A(H3N2) subclado K repartidos en ocho provincias, con el mayor número en Java Oriental, Kalimantan del Sur y Java Occidental. La mayoría de los casos ocurrieron en mujeres y niños», explicó.

Variantes conocidas, no hay nuevas mutaciones peligrosas

Del total de 843 muestras de influenza que dieron positivo, 348 muestras se sometieron a un examen WGS. Los resultados muestran que todas las variantes encontradas son variantes conocidas y actualmente circulan a nivel mundial en el sistema de seguimiento de la OMS.