El Sub-23 de Indonesia está listo para luchar contra Mali, así lo dice el capitán Kadek Arel

Yakarta, VIVA – Selección Nacional de Indonesia La selección sub-23 asegura estar preparada para luchar de cara a los dos partidos de prueba contra Mali en el estadio Pakansari de Bogor Regency. Los partidos se llevarán a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025 y el martes 18 de noviembre de 2025, además de ser una serie importante en preparación para los SEA Games 2025 en Tailandia.

Capitán y defensor joven garudaI árbol Priyatna destacó que todos los jugadores se encuentran en las mejores condiciones. Dijo que el último entrenamiento transcurrió sin problemas y con mucha intensidad antes del primer partido.

«Hoy hemos realizado nuestro último entrenamiento para prepararnos para enfrentarnos a Mali. Ojalá mañana podamos dar lo mejor de nosotros», dijo el capitán sub-23, citado por Kita Garuda.

Kadek también reveló que la competencia interna es cada vez más dura porque la calidad de los jugadores está distribuida uniformemente. Según él, estas condiciones influyeron positivamente en la formación del equipo final de los SEA Games 2025.

Explicó que el equipo llevaba aproximadamente una semana entrenando y todos los jugadores mostraron una gran motivación. Se dice que el ambiente del equipo es muy propicio y motiva a los jugadores para competir sanamente.

«Hemos estado practicando durante aproximadamente una semana, reunidos con jugadores cuya calidad es muy pareja. Eso hace que la competencia para entrar en el equipo final de los SEA Games sea aún más reñida, y todos los jugadores están muy motivados», dijo.

Además, Kadek aseguró que todos los jugadores estaban preparados para enfrentarse a Mali. Espera que el equipo pueda rendir de manera óptima y mostrar el fuerte carácter de Indonesia en el campo.

«Todos están listos para el partido de mañana. Ojalá podamos actuar de manera óptima, demostrar que Indonesia es un equipo fuerte y ojalá podamos ganar el partido», concluyó.