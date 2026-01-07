El streamer asiático Viu lanza una plataforma de vídeo vertical para microdramas

Gigante asiático del streaming vio ha ampliado su oferta de contenido con el debut de Viu Shorts, una nueva sección de videos verticales que presenta dramas breves en varios idiomas asiáticos.

La plataforma ofrece microdramas en chino, coreano, tailandés e indonesio, con episodios de uno a tres minutos cada uno. La nueva sección está integrada en la aplicación móvil de Viu y complementa la biblioteca existente del servicio de series y películas premium de larga duración.

«Estamos encantados de agregar una nueva faceta a nuestro servicio con el lanzamiento de Viu Shorts», dijo Janice Lee, directora ejecutiva de Viu y directora general de PCCW Media Group. «Esta nueva característica ofrece a los espectadores una narración trepidante en un formato episódico de 1 a 3 minutos, complementando perfectamente la amplia oferta de Viu de series y películas premium de larga duración».

Viu Shorts opera con un modelo freemium, en el que los suscriptores reciben acceso ilimitado a la biblioteca completa de microdramas, mientras que los usuarios gratuitos pueden ver contenido selecto. La plataforma presenta contenido de múltiples géneros, incluidos romance, suspenso, variedades y fantasía, todos subtitulados en los idiomas locales.

El servicio se ha asociado con los distribuidores de microdramas Rising Joy y KT Studiogenie, así como con compañías de producción como China Huace, 1001 Frames y Youhug Media.

Los títulos de lanzamiento incluyen “Pear Perfect”, que sigue a una mujer que se encuentra con un playboy que lucha contra la trata de personas después de que su familia enfrenta la ruina financiera, y “El beso más doloroso del mundo”, sobre un protagonista con el poder de absorber el dolor de los demás a través del tacto. Otras ofertas incluyen el thriller de venganza “My Husband Murdered Me” y el romance ocultista “Becoming the Wife of a Dark Cult Overlord”.

La aplicación Viu actualizada con la sección Shorts está disponible en Apple App Store y Google Play Store. Viu, propiedad de PCCW, opera en Asia, Medio Oriente y Sudáfrica.

EN 2025, HBO máximo se asoció con Viu para crear un paquete de suscripción unificado para clientes en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.