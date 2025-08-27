El stock de BBM de Shell vuelve a estar vacío en varias estaciones de servicio de Yakarta

Yakarta, Viva – Varias estaciones de llenado de combustible público (SPBU) Caparazón En Yakarta nuevamente experimentó un vacío de stock de combustible (Bbm) para ciertos tipos. Esta condición se queja de los usuarios del vehículo que están acostumbrados a llenar con variantes de combustible de alto octano.

En la estación de servicio de Antasari de Shell, South Yakarta, los oficiales revelaron que solo el tipo de súper caparazón todavía está disponible.

«Solo hay súper, V-Power está vacío. Está vacío desde el lunes», dijo un oficial a Viva Automotive, miércoles 27 de agosto de 2025.

Mientras tanto, en la estación de servicio Shell Rawamangun, East Yakarta, ocurrió una situación similar. V-Power tipo BBM no está disponible por más tiempo.

«V-Power ha estado vacío desde la semana pasada, no sé cuándo hay más acciones», dijo el oficial que era reacio a poner su nombre.

El vacío de BBM en la estación de servicio Shell no es la primera vez que sucede. Unos meses antes, también se informó que varias estaciones de gasolina en el área metropolitana de Yakarta se quedaron sin existencias. En ese momento, incluso casi todas las variantes de BBM, incluidos V-Power, Shell Super y Diesel, no estaban disponibles durante varios días.

Shell Indonesia a través del director presidente y director gerente de movilidad, Ingrid Siburian, explicó que la escasez fue causada por limitaciones en la adquisición y distribución del suministro. Sin embargo, las estaciones de servicio continúan operando proporcionando otros servicios, como Shell Select y Workshop.

El gobierno también había intervenido en responder a la escasez. El viceministro de Energía y los Recursos Minerales (ESDM) Yuliot Tanjung enfatizó que las estaciones de servicio privadas, incluida Shell, realmente han embolsado los permisos de importación de combustible, pero la distribución aún enfrenta una serie de obstáculos técnicos.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales junto con BPH Migas en ese momento afirmó estar coordinando para garantizar que los suministros pudieran ser inmediatamente normales.